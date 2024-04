Rhabarber-Pudding-Schnitten mit Streuseln

Rhabarberkuchen vom Blech mit Pudding und Streuseln ist Liebe pur. Die Kombination aus cremigem Vanillepudding und süßen Streuseln ist ein toller Kontrast zu dem leicht säuerlichen Rhabarber.

Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion (10): 362 kcal, 1515 kJ, 7 g E, 13 g F, 54 g KH; Rezeptautor/Rezeptautorin: Stina Spiegelberg

Zutaten

Für den Teig:

300 g Weizenmehl (Type 550)

140 g Zucker

1 Msp. gemahlene Naturvanille

0,5 Pck. Backpulver

60 g Brat- und Backöl

350 ml Haferdrink

500 g Rhabarber

2 EL Rohrohrzucker

Für den Pudding:

400 g pflanzliches Vanillejoghurt

40 g Speisestärke

Für die Streusel:

90 g Weizenmehl (Type 550)

60 g Margarine

30 g Zucker

Außerdem:

quadratische Backform (20x20 cm)

Backpapier für die Form

Zum Servieren: :

pflanzliche Schlagsahne

Zubereitung

1. Den Backofen auf 200°C Ober-/Unterhitze vorheizen. Eine quadratische Backform (20x20 cm) mit Backpapier auslegen.

2. Für den Teig Mehl, Zucker, Vanille und Backpulver in eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen mischen.

3. Öl und Haferdrink zugeben und mit dem Schneebesen glattrühren.

4. Den Teig in die vorbereitete Form geben und glattstreichen.

5. Für den Pudding 4-5 EL Joghurt und Stärke in eine Schüssel geben und verrühren. Restlichen Joghurt zugeben und unterrühren.

6. Rhabarber putzen, waschen und trocknen. Stangen in kleine Stücke schneiden. Die Hälfte von Rhabarber auf den Teig geben und mit der Joghurtmasse bedecken. Dann die restlichen Rhabarber-Stücke darauf geben und mit Rohrohrzucker bestreuen.

7. Für die Streusel Mehl, Margarine und Zucker in eine kleine Schüssel geben und mit einer Gabel so lange bearbeiten, bis Streusel entstehen. Die Streusel auf dem Kuchen verteilen. Kuchen in der Form im heißen Ofen auf dem Rost in der Ofenmitte etwa 40 Minuten goldgelb backen.

8. Kuchen in der Form auf einem Gitter auskühlen lassen.

9. Zum Servieren den Kuchen aus der Form lösen, in Stücke scheiden und mit Schlagsahne servieren.

