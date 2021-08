per Mail teilen

Das Glücksrezept von Martin Gehrlein: eine große Schüssel mit Nudeln (Conchiglie), dazu knackiges Gemüse wie Romanesco, Blumenkohl und Spinat, in sahniger Soße.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Martin Gehrlein

Zutaten

300 g Romanesco

100 g Brokkoli

250 g Blumenkohl

etwas Salz

2 Knoblauchzehen

100 g Blattspinat

50 g Tomaten, getrocknet

50 g Pinienkerne

500 g Conchiglie

3 EL Olivenöl

200 g Sahne

1 TL Senf

etwas Pfeffer

0,5 Bund Petersilie

Zubereitung

1. Romanesco, Brokkoli und Blumenkohl putzen, abbrausen und in kleine Röschen teilen. Die Röschen in reichlich kochendem Salzwasser 2–3 Minuten blanchieren, anschließend in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen.

2. Die Knoblauchzehen abziehen und fein würfeln. Spinat putzen, ggf. etwas kleiner zupfen, abbrausen und trocken schütteln. Getrocknete Tomaten in Streifen schneiden. Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne zusätzliches Öl goldbraun anrösten. Herausnehmen und beiseitestellen.

3. Conchiglie in reichlich kochendem Salzwasser nach Packungsanleitung bissfest garen. In ein Sieb abgießen, dabei ca. 100 ml Kochwasser auffangen.

4. In der Zwischenzeit das Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen. Den Knoblauch darin andünsten. Die Tomaten zugeben und kurz mitbraten. Blumenkohl-, Brokkoli- und Romanesco-Röschen in die Pfanne geben und ca. 2 Minuten dünsten.

5. Mit Sahne sowie Kochwasser ablöschen, alles aufkochen, mit Senf, Salz und Pfeffer würzen.

6. Spinat zugeben und kurz durchschwenken. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Petersilie abbrausen, trockenschütteln und grob hacken.

7. Die Conchiglie und das Gemüse auf Tellern anrichten. Mit Petersilie und Pinienkernen bestreut servieren.

