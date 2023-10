Gänse-Rillettes

per Mail teilen

Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion (10): Kcal 484; KJ: 2026; E: 47 g; F: 15 g; KH: 1 g Koch/Köchin: Timo Böckle

Zutaten

500 g Gänsefleisch, gegart (übrige Festtagsgans)

2 Knoblauchzehen

1 TL Salz

150 g Zwiebeln, gekocht (z.B. übrige Zwiebeln vom Orangenfond)

etwas Pfeffer

400 g Gänseschmalz (z.B. Orangen-Gänseschmalz vom Orangenfond)

Außerdem:

10 Gläser à 150 ml Inhalt

Dampfdrucktopf

Zubereitung

1. Das Gänsefleisch von der Karkasse zupfen oder mit einem Messer ablösen. Das Fleisch in feine Streifen schneiden. Den Knoblauch schälen und mit Salz im Mörser zu einer feinen Paste zerdrücken. Die Zwiebeln in feine Streifen schneiden oder hacken. Alle Zutaten mit den Gewürzen vermengen und in einer Schüssel kaltstellen.

2. Das Gänseschmalz mit der Fleisch-Zwiebelmischung gut vermengen. Mit Pfeffer und Salz abschmecken und in vorbereitetet Einmachgläser füllen, dabei ca. 1 cm Luft im Glas lassen. Das Rillette mit einem Löffel etwas zusammendrücken, sodass keine Luft eingeschlossen wird.

3. Gläser gegebenenfalls säubern und fest verschließen. Anschließend in einen Dampfdrucktopf mit Bodengitter geben. Etwa 1 l Wasser einfüllen und die Gläser bei 120 °C für 30 Minuten einkochen.

