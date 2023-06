Dinkelknöpfle mit Sommergemüse und Bergkäse

per Mail teilen

Rainer Klutsch macht Dinkel-Knöpfle mit mariniertem Sommergemüse vom Grill oder aus dem Ofen. Dazu gibt's ein würziges Kräuterpesto.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Rainer Klutsch

Zutaten

Für die Knöpfle:

400 g Dinkelmehl

4 Eier (Größe M)

500 ml Wasser, ca.

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Muskatnuss

Für das Gemüse:

2 Lauchzwiebeln

2 Zucchini, mittelgroß

250 g Kirschtomaten, ca.

1 Paprikaschote, gelb

etwas Salz

etwas Pfeffer

0,5 Biozitrone, Saft und Schale davon

4 EL Olivenöl

Für das Pesto:

2 Bund Kräuter, gemischt, je nach Saison

1 Knoblauchzehe

40 g Sonnenblumenkerne oder Haselnüsse

70 ml Olivenöl

70 g Hartkäse, z. B. Bergkäse oder Parmesan, gerieben

etwas Salz

etwas Pfeffer

Außerdem:

etwas Bergkäse, gerieben

Zubereitung

1. Für die Knöpfle Mehl, Eier, Wasser (nach und nach zugeben), Salz, Pfeffer und Muskatnuss zu einem glatten, zähflüssigen Teig schlagen, bis erste Bläschen an der Teigoberfläche zu sehen sind. Den Teig anschließend ca. 5 Minuten quellen lassen.

2. In einem hohem Topf reichlich Wasser und 2 EL Salz mischen und aufkochen lassen. Temperatur herunterschalten.

3. Den Teig nach und nach, durch ein Knöpflesieb ins siedende Wasser drücken. Steigen die Knöpfle an die Oberfläche sind die gar. Herausnehmen und in ein kaltes Wasserbad geben.

4. Inzwischen Lauchzwiebeln, Zucchini, Tomaten und Paprika putzen bzw. schälen. Lauchzwiebeln in Stücke, Zucchini in Scheiben, Tomaten, ja nach Geschmack, ganz lassen, halbieren oder vierteln. Paprika in Streifen schneiden.

5. Das Gemüse mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und -schale sowie Olivenöl mischen. Auf eine Grillschale oder ein Backblech geben. Das Gemüse auf dem Grill oder im Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze, ca. 20-30 Minuten garen, dabei ab und zu wenden

6. Für das Pesto Sonnenblumenkerne in einer Pfanne ohne Fett rösten. Kräuter abbrausen, trockenschütteln und grob hacken. Knoblauch abziehen. Kräuter, Kerne, Knoblauch, Öl und Käse in einem Mixer pürieren. Mit Salz und Pfeffer würzen.

7. Gemüse vom Grill oder aus dem Ofen nehmen mischen und erneut abschmecken. Mit den Dinkelknöpfle und dem Pesto mischen und anrichten. Nach Belieben noch mit fein geriebenem Bergkäse und Kräutern bestreuen.

Tipp: Die Dinkelknöpfle nach Belieben noch in Butter oder Olivenöl anbraten. Falls noch etwas übrig bleibt, daraus einen Salat zubereiten: Nach Belieben noch frische Tomaten, Gurke, Mozzarella oder Schafskäse untermischen. Ein Dressing aus Saft und Schale von 1 Biozitrone, etwas Honig, 1 TL Senf, Salz, Pfeffer und Olivenöl zubereiten. Alles mit dem Dunkel-Knöpfle-Gemüserest mischen und erneut genießen. Auch ideal falls Knöpfle vom Vortag übrig bleiben. Wer die Knöpfle nicht selbst machen möchte, nimmt Knöpfle aus dem Kühlregal.

