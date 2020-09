In diesem Jahr bewerben sich sieben Kandidatinnen um die deutsche Weinkrone. Da die Gebietsweinköniginnen aus Baden, Franken, Mittelrhein, Nahe, Saale-Unstrut und Sachsen aufgrund der besonderen Umstände ihre Amtszeit um ein Jahr verlängern, nehmen sie in diesem Jahr nicht an der Wahl der Deutschen Weinkönigin teil. mehr...