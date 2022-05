Crazy Berry (ohne Alkohol)

per Mail teilen

Fans von alkoholfreien Drinks kommen bei diesem beerigen Drink auf ihre Kosten. Alles Beere oder was?!?

Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Natalie Lumpp

Zutaten

2-3 Blatt Gelatine oder 1/2 Pck. Gelatine, gemahlen (alternativ Agar Agar)

frische Erdbeeren, Blaubeeren bzw. Heidelbeeren, Himbeeren oder Brombeeren

150 ml Johannisbeersaft

200 ml Beerentonic

etwas Johannisbeersirup

0,5 Bio-Limette, den Saft davon

Außerdem:

Eiswürfelform für ca. 15 Eiswürfel

1 Weißwein-Glas, z.B.

Zubereitung

1. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Beeren waschen und in die Eiswürfelformen verteilen.

2. Johannisbeersaft in einen Topf geben, eingeweichte Gelatine ausdrücken und ebenfalls in den Topf geben. Das Gemisch unter Rühren so lange aufkochen bis sich die Gelatine aufgelöst hat. Die mit Beeren gefüllten Eiswürfelformen damit auffüllen, abkühlen lassen, dann kalt stellen.

3. Beerentonic mit etwas Johannisbeersirup in ein Glas geben, etwas Limettensaft und die Beerenwürfel hinzugeben und Prösterchen!

