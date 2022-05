per Mail teilen

Leuchtend, prickelnd und erfrischend - Rosé Berry ist der ideale Aperitif um zu beeindrucken. Das Beste daran: er besteht nur aus drei Zutaten und ist einfach und schnell gemixt.

Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Natalie Lumpp

Zutaten

2-3 Blatt Gelatine oder 1/2 Pck. Gelatine, gemahlen (alternativ Agar Agar)

frische Erdbeeren, Blaubeeren bzw. Heidelbeeren, Himbeeren oder Brombeeren

700 ml Roséwein

500 ml Beerentonic

1 cl Gin

Außerdem:

Eiswürfelform für ca. 15 Eiswürfel

1 Karaffe mit ca. 1,5 Liter Fassungsvermögen

z.B. Bowlegläser

Zubereitung

Hinweis: Für eine Karaffe

1. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Beeren waschen und in die Eiswürfelformen beliebig verteilen.

2. 150 ml Roséwein in einen Topf geben, eingeweichte Gelatine ausdrücken und ebenfalls in den Topf geben. Das Gemisch unter Rühren so lange aufkochen bis sich die Gelatine aufgelöst hat. Die mit Beeren gefüllten Eiswürfelformen damit auffüllen, abkühlen lassen, dann kalt stellen.

3. Restlichen Roséwein (550 ml), Beerentonic und Gin in eine Karaffe geben und ebenfalls kaltstellen. Vor dem Servieren die Beeren- Weinwürfel in die Karaffe geben und in z.B. Bowlegläsern servieren.

