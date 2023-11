per Mail teilen

Winter-Postelein ist ein winterharter Salat, den nicht viele kennen und den es nicht im Supermarkt zu kaufen gibt.

Postelein ins Frühbeet pflanzen

Neben dem heimischen Wintergemüse Feldsalat fühlt sich auch Postelein im Garten am wohlsten in den kalten Monaten. Er übersteht Frost bis minus 20 Grad im Freien und ist somit eine wichtige Kultur für alle Selbstversorger, die auch im Winter aus dem eigenen Garten ernten möchten.

Postelein oder Winterpostelein (Montia perfoliata) ist ein Portulakgewächs aus Nordwestamerika. Die Pflanze wird auch als Kubaspinat bezeichnet, weil Siedler sie aus dem Norden in die Karibik transportierten. Von dort gelangte sie über Australien nach Westeuropa.

Die einjährige Pflanze, die wie Feldsalat in Büscheln wächst, wird ähnlich kultiviert. Die Samen brauchen zur Keimung Temperaturen unter 12 Grad und werden deshalb erst in der Zeit von September bis März ausgesät. Der Reihenabstand sollte etwa 15 cm betragen.

Postelein: Der Salat fühlt sich auch bei kühlen Temperaturen wohl. IMAGO IMAGO/Zoonar.com/Ingrid Balabanova

Im Bioladen zu kaufen

Die etwas dickfleischigen, saftigen Blätter des Posteleins werden von November bis April in fast jedem Bioladen als Blattsalat angeboten. Postelein wird bereits in einem sehr jungen Stadium geerntet. Dabei Blätter mit Stielen abschneiden und das Herz stehen lassen. So wachsen immer wieder neue Blätter nach.

Die zarten Blätter besitzen eine charakteristische breite, rautenartige Form. Die etwa 25 cm hohe Pflanze beginnt im Frühjahr, mit der Zunahme der Tageslänge, zu blühen, was die Erntezeit beendet.

Das nussig-frisch schmeckende Kraut eignet sich roh als Mischsalat oder kurz gedünstet als Spinatgemüse. Es enthält reichlich Vitamin C und A, aber auch B und B2 und viele Mineralstoffe.

Experte: Gärtnermeister Peter Berg