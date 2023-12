Tipps zum Kauf von Handtasche und Geldbörse

per Mail teilen

Handtaschen und Geldbörsen sind Klassiker unter den Weihnachtsgeschenken, aber sie sind auch Alltagsbegleiter das ganze Jahr. Umso wichtiger, dass sie nicht nur schön, sondern auch praktisch und sicher sind.

Tipps zum Kauf von Geldbörsen

Der Trend geht weg von Brieftaschen hin zu kleinen Karten-Etuis (wallets) plus kleiner Geldbörse für Herren.

Achten Sie darauf, dass die Geldbörse einen sogenannten RFID-Blocker hat, der das Auslesen von Daten, die in Geldkarten-Chips gespeichert sind, blockiert

Reißverschlüsse an Geldbörsen sind nicht so langlebig wie die Druckknöpfe

Für Menschen, die Handy und Zahlungsmittel griffbereit haben wollen eignen sich Kombitaschen für Handy und Geld

Eine Geldbörse in einer leuchtenden Farbe findet man schneller als eine in schwarz oder braun, z.B. in einer großen Tasche oder wenn die Geldbörse auf dunklen Teppich ( z.B. Fußmatte im Auto) fällt

Tipps zum Kauf von Handtaschen

Die Handtaschenmode orientiert sich zunehmend an dem, was prominente Frauen wie Schauspielerinnen, Bloggerinnen und Influencerinnen zeigen. Das Modediktat von früher, dass die Handtasche in der Farbe zu Schuhen und Gürtel passen muss, gilt nicht mehr.

Handtaschenmode für Frauen: aktueller Trend beim Material sind Kunstfelle

aktueller Trend beim Material sind Kunstfelle Der letzte Schrei: kleine Handtaschen (Clutch) aus Aluminium

kleine Handtaschen (Clutch) aus Aluminium Alternativen zu echtem Leder: veganes Leder (Kunstleder), das kaum noch von echtem Leder zu unterscheiden ist

veganes Leder (Kunstleder), das kaum noch von echtem Leder zu unterscheiden ist Für Umweltbewusste: Taschen aus recyceltem Material (z.B. PET-Flaschen)

Taschen aus recyceltem Material (z.B. PET-Flaschen) Praktisch für unterwegs für Männer und Frauen: sportliche Crossbody bags, die man quer über dem Oberkörper trägt - gibt es auch mit RFID-Blocker

sportliche Crossbody bags, die man quer über dem Oberkörper trägt - gibt es auch mit RFID-Blocker Wählen Sie die Größe der Handtasche passend zu Ihrem Alltagsbedarf : was muss alles hinein?

was muss alles hinein? Achten Sie darauf, dass in der Tasche ausreichend Innenfächer vorhanden sind, z.B. zusätzliches Fach mit Reißverschluss

Handtaschen aus echtem Leder sind langlebig und auch nachhaltig, denn sie können i.d.R repariert werden, sie haben aber, je nach Größe, auch mehr Gewicht, das man tragen muss

Im Studio: Petra Lorenz, Inhaberin eines Koffer- und Taschenfachgeschäfts und Präsidentin des Handelsverbands Nordbaden