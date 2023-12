Weihnachten steht vor der Tür, Spiele für Kinder und Enkel dürfen da unter dem Weihnachtsbaum nicht fehlen. Manche Videospiele kosten bis zu 70 Euro, andere sind kostenfrei.

1. Spiele für Handy und Tablet

Tetris - der Klassiker aus dem Jahre 1989

Nostalgie auf dem Smartphone: Das Puzzlespiel gab es damals auf dem Game Boy und hat es mittlerweile in einer bunten Neuaufmachung auf die Smartphone-Bildschirme geschafft.

Vor fast 40 Jahren musste man noch Knöpfe drücken, jetzt sind die Steinblöcke per Touch in die richtige Position zu rücken. Tetris ist kostenfrei für iOS und Android verfügbar.

Frozen City: Überleben in der Eisapokalypse

Die Finger bleiben warm: In dem Aufbau-Simulationsspiel geht es zwischen Schnee und Eis um’s nackte Überleben. Auf einer Eislandschaft muss eine Stadt aufgebaut werden, um die Bevölkerung vor Erfrierungen zu schützen. Ressourcen sind hier das A und O, man muss Materialien sammeln, bauen und kochen. Jeder Bewohner hat unterschiedliche Bedürfnisse, um die sich gekümmert werden muss. Die Temperatur und der Gesundheitszustand der Stadt müssen stets im Auge behalten werden.

Mit wenigen Klicks und bunten Symbolen ist das Spiel schnell zu verstehen und einfach zu bedienen. Frozen City ist kostenlos für iOS und Android verfügbar.

2. Spiele für Konsole

Das erste Super Mario mit unbegrenzten Möglichkeiten

Super Mario ist der Klassiker unter den Jump ’n’ Run Games, in denen sich springend und laufend fortbewegt wird und dabei Gegenstände eingesammelt werden. Der kultige Klemptner springt und läuft seit 1985.

Super Mario RPG ist das erste Super Mario Rollenspiel in der Neuauflage. 1996 ist es erstmals für den Super Nintendo in Japan und Nordamerika rausgekommen. 2008 gab es das Spiel als digitalen Download für die Wii-Konsole auch in Deutschland. Jetzt gibt es es als Remake, das ist eine grafische Überarbeitung und mit kleinen Neuheiten in der Spielewelt.

Statt Springen und Laufen erkundet Mario nun die Umgebung, trifft Charaktere aus dem Nintendo-Universum und darf sich ganz frei bewegen. Wohin Mario geht und welche Aufgaben er erledigt, das entscheidet der Spieler selbst. Feinde werden schnell besiegt. Was zählt ist das richtige Timing, also die Knöpfe im richtigen Moment drücken, um im Spiel weiterzukommen.

Das bunte Abenteuer ist nicht nur was für die Kleinen, sondern für jeden Mario-Fan und die, die es werden wollen. Super Mario RPG ist für alle Nintendo Switch Konsolen erhältlich und kostet ca. 50 Euro.

Mit WarioWare Move It! ist Bewegung angesagt

Das Partyspiel für die ganze Familie: Gemeinsam Tanzen, Schütteln, Boxen und Wackeln. Über 200 Mikrospiele können mit bis zu vier Spielern zusammen gezockt werden. Geschicklichkeit ist beim Lassowerfen gewünscht, Durchhaltevermögen beim Boxen. Was aber am wichtigsten ist, ist der Zusammenhalt! Nur gemeinsam hat man Spaß.

WarioWare Move it! Ist für alle Nintendo Switch Konsolen erhältlich und kostet ca. 42 Euro.

Agatha Christie Mord im Orientexpress

Was fürs Köpfchen: Mord im Orientexpress ist wohl eines der berühmtesten Krimiromane der britischen Schriftstellerin. Jetzt spielt der Krimi im eigenen Wohnzimmer. Als Detektiv Hercule Poirot muss der Spieler einen Mordfall in einem Zug aufdecken.

Ein spannendes Abenteuer, das viele Rätsel und Minispiele mit sich bringt und Dialoge mit anderen Charakteren umfasst. Bei den Ermittlungsarbeiten ist Aufmerksamkeit gefragt. Ein gutes Gehör und genaue Beobachtungen sind Hercule Poirot entscheidend, um an die Wahrheit zu kommen.

Mord im Orientexpress ist für die Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X erhältlich und kostet zwischen 40-50 Euro.

Versteckte Kostenfallen bei kostenfreien Spiele-Apps

Kostenlose Spiele-Apps beinhalten oft Werbung, die vom eigentlichen Spieleerlebnis optisch ablenken kann.

Anbieter locken auch mit sogenannten In-App-Käufen. Das sind Transaktionen, die das Spielerlebnis optimieren, das heißt man kommt im Spiel mit kleinen Hilfsmitteln schneller, einfacher oder besser an sein Ziel. In-App-Käufe sind kein Zwang. Wer nicht kauft, braucht für sein Spiel einfach ein bisschen länger als andere, die sich einen Vorteil erkaufen.

Verschiedene Abomodelle für Konsole verursachen Kosten

Bei Konsolenspielen handelt es sich in der Regel um Vollversionen, also um ein vollumfängliches Spielerlebnis, das keine weiteren Zahlungen erfordert.

Aber es gibt für jede Konsole Abo-Modelle, die sich vom Prinzip wie klassische Streamingdienste wie Netflix, Amazon, WoW oder Disney verhalten: Ein großes Spieleangebot für einen monatlichen Geldbetrag. Für die Sony PlayStation und Xbox Series X gibt es solche Abomodelle, die ab 9,99 Euro im Monat beginnen. Die Nintendo Switch Konsole bietet regelmäßig kleine Preise für Videospiele im Nintendo eShop an.

Expertin: Phylicia Whitney, SWR Reporterin