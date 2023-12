Vor- und Nachteile von digitalen Gutscheinen

per Mail teilen

Gutscheine werden als Geschenk immer beliebter, zunehmend auch in elekronischer Form. Bei den dadurch möglichen Rabatten für den Beschenkten gibt es aber einiges zu beachten.

Was sind die Vorteile von Gutscheinen?

Mit einer Gutschein-Karte sind Einsparungen von bis zu 10 Prozent für den Käufer möglich. Hierbei gibt es drei unterschiedliche Arten der Gutscheine:

Mit der ersten Variante können die Kunden einen festen Geldbetrag beim Einkauf einsparen.

beim Einkauf einsparen. Die zweite Variante ermöglicht es hingegen, einen bestimmten Prozentsatz des Bestellwerts zu sparen.

des Bestellwerts zu sparen. Die dritte Art der Gutscheine bietet zum Beispiel eine kostenfreie Lieferung der Waren.

Ebenfalls von Vorteil ist, dass die Anwendung der Gutscheine kostenlos möglich ist. Somit können diese Angebote von den Kunden flexibel und unverbindlich genutzt werden.

Für welche Produkte sind Gutscheine zu empfehlen?

Streaming-Dienste für Filme und Musik, Podcast Hörbücher,

Software Abos und Apps sind zu empfehlen. Aber auch alles, was mit essen zu tun hat: von der Fastfoodkette, Kaffee bis zum regionalen Bäcker.

Und natürlich große Marken im Bereich Computer und Mode, um beispielsweise Online-Schlussverkäufen zuzuschlagen.

Was sind die Nachteile eines digitalen Gutscheins?

Ein sehr entscheidender Nachteil ist, dass diese Gutscheine in fast allen Fällen nur online eingelöst werden können. Somit muss der entsprechende Online-Shop besucht werden, anstatt den Rabatt auch beim persönlichen Kauf in einem Fachgeschäft in Anspruch nehmen zu können.

Ein weiterer Nachteil ist, dass diese Gutscheine vollständig eingelöst werden müssen, was dazu führen kann, dass noch nicht genutztes Guthaben auf einem Kundenkonto vergessen wird.

Rabatte lassen sich nicht kombinieren

Genauso ist es nicht möglich, mehrere Rabattcodes zu kombinieren, um die Ersparnis zu steigern. Somit müssen die Kunden bei jeder Bestellung immer wieder von Neuem bestimmen, welchen Gutschein sie nutzen, um die beste Geldersparnis zu erhalten.

Zudem können einige Gutscheine nur dann eingelöst werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, z.B. ein Mindestbestellwert. Mitunter eignen sich die Rabattcodes nur beim Kauf von bestimmten Produkten.

Worauf Sie beim Verschenken eines Gutscheins achten sollten

Versuchen Sie, einen Gutschein auszuwählen, der zu den Interessen und Vorlieben des Empfängers passt.

Achten Sie darauf, die Gültigkeitsdauer des Gutscheins zu überprüfen. Ein Gutschein mit einer längeren Gültigkeitsdauer bietet dem Empfänger mehr Flexibilität. Wenn nicht anders vermerkt hat ein Gutschein 3 Jahre Gültigkeit.

Lesen Sie die Bedingungen des Gutscheins sorgfältig durch. Einige Gutscheine haben möglicherweise Einschränkungen oder spezifische Bedingungen, die beachtet werden müssen.

So lange sind Gutscheine gültig

Was geschieht bei Insolvenz des Anbieters Ihres Gutscheines?

Der Gutschein kann mit der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens nicht mehr ohne weiteres eingelöst werden. Man hat aber eine Forderung gegen den pleite gegangenen Anbieter.

Nach Abschluss des Insolvenzverfahrens - und das kann dauern - erhalten alle, die einen Anspruch haben, einen bestimmten Anteil auf ihre Forderung. Der liegt meist aber deutlich unter fünf Prozent des ursprünglichen Betrags.

Experte im Studio: Kai Karsten