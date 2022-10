Schnell und lecker: Nudeln über alles!

per Mail teilen

Nudeln sind schnell zubereitet, kosten nicht viel und man kann sie gut bevorraten. Neben Hartweizennudeln gibt es zunehmend Nudeln aus Hülsenfrüchten, z.B. aus Kichererbsen, Linsen und Erbsen.

Im Jahr 2020 lag der Pro-Kopf-Verbrauch von Nudeln in Deutschland bei 9,5 Kilogramm, Tendenz steigend. Allein In Deutschland gibt es über 100 Nudelsorten, weltweit sogar über 600!

Vegan und glutenfrei: Nudeln aus Linsen, Kichererbsen und Soja

In den letzten Jahren sind immer mehr Nudeln aus Hülsenfrüchten auf den Markt gekommen. Auch beim Discounter gibt es mittlerweile Nudeln aus Kichererbsen, Linsen, Erbsen und Soja.

Ein Grund: Manche Menschen vertragen kein Getreide mehr. Das liegt am Getreidekleber, dem Gluten. Sie haben eine Unverträglichkeit entwickelt, eine Zöliakie. Diese Unverträglichkeit ist bei einem Prozent der Menschen nachgewiesen. Für sie sind Nudeln aus Hülsenfrüchten eine gute Alternative.

Die Nudelalternativen aus Soja, Linsen oder Erbsen sind Geschmacksache. IMAGO imago0101184730h

Nudeln aus Hülsenfrüchten haben weniger Kohlehydrate

Der zweite Grund: Getreidenudeln haben viele Kalorien. In den Nudeln aus Hülsenfrüchten sind weniger Kohlenhydrate enthalten, dafür aber mehr pflanzliches Eiweiß. Das gilt vor allem für Linsen und Kichererbsen.

Wegen des hohen Eiweißgehalts sättigen auch diese Nudeln sehr gut - vielleicht sogar besser als normale Nudeln, je nachdem ob man Nudeln nur mit Tomatensoße oder auch mit anderen Eiweißträgern kombiniert.

Nudeln aus Hülsenfrüchten werden genauso zubereitet wie andere Nudeln. Allerdings sollte man genau auf die angegebene Kochzeit achten: Die ist meistens etwas kürzer. Wenn man sie zu lange im Wasser lässt, werden sie sehr schnell weich und schmecken nicht mehr so gut.

Nudeln machen glücklich Ein Klassiker: Spaghetti Carbonara SWR Corinna Holzer Das Glücks-Hormon Serotonin wird im Gehirn aus der Aminosäure Tryptophan gebildet, sofern Kohlenhydrate verfügbar sind. Wenn Nudeln und leckere Pasta-Sauce mit Tryptophan-Zutaten (z.B. Ei, Fisch oder Fleisch) zusammen kommen, freut sich unser Körper. Als weiterer Verstärker der Glücksgefühle wirkt das geistig anregende Gewürz Basilikum.

Nudeln aus Hülsenfrüchten sind teurer

Pasta aus Hülsenfrüchten ist teurer als normale Pasta: Linsen- und Kichererbsen-Fusili kosten 7,83 € pro kg bei dm, Linsen-Penne und Kichererbsen-Fusili bei Rewe 7,96 € pro Kg. Sie sind also viel teuerer als Hartweizen-Nudeln.



Wenn man Bio-Pasta für 1 Euro pro 500 Gramm kauft, kostet es viermal so viel! Und: Die Nudeln haben einen gewissen Eigengeschmack, an den sich manche vielleicht erst gewöhnen müssen.

Garantiert kalorienarm: Spaghetti aus Zucchini oder Kürbis

Man kann auch Nudeln aus Gemüse zubereiten: etwa aus Zucchini, Kürbis oder Karotten. Diese Nudeln sind sehr gesund. In 100 Gramm Zucchini stecken gerade einmal 2,2 Gramm Kohlenhydrate und nur 19 Kilokalorien. Aber sie sind keine echte Nudelalternative oder ein Nudelersatz, sondern ein eigenes Gericht.

Eine Möglichkeit: Nudeln und Gemüsenudeln mischen. Dafür gibt es spezielle Geräte. Mit speziellen Spiralschneidern wird die Zucchini in nudelförmige Streifen geschnitten und kann dann kurz mit heißem Wasser übergossen werden. Nun Pesto, Sauce oder anderes Gemüse hinzugeben.

Gesund oder samtig-weich: Vollkorn- und Eiernudeln

Nährstoffmäßig liegt Vollkorn vorne, denn Vollkornnudeln haben mehr Ballaststoffe, Eisen, Magnesium und Vitamine. Geschmacklich passt Vollkorn nicht überall, und die Blutzuckerkurve bleibt auch bei hellen Nudeln weiter unten als zum Beispiel bei Weißbrot!

In italienischen, abgepackten Nudeln ist kein Ei drin. Frische Pasta darf Eier enthalten. Und auch in den Spätzleteig gehören Eier rein. Das Ei gibt dem Nudelteig die goldgelbe Farbe und einen samtig-weichen Geschmack. Dagegen hat die Nudel ohne Ei mehr Bissfestigkeit.

Pasta auf die Schnelle: Mie- oder Wok-Nudeln

Asiatische Nudeln enthalten im Normalfall auch nur Getreide und Salz plus Wasser. Ihr Vorteil: Mann muss sie nicht lange kochen. Mie-Nudeln gelingen auch ohne Kochen, sie können im kochenden Wasser ziehen und eignen sich toll für eine Suppe in Glas oder im Homeoffice sowei für eine schnelle Mahlzeit daheim oder unterwegs.

Expertin: Sabrina Dürr