One-Pot-Pasta mit Spinat und Feta

In einer One-Pot-Pasta werden alle Zutaten in einem Topf zubereitet. Das gibt einen besonderen Geschmack, da die Nudeln in einer Art Brühe garen und so viele Geschmacksstoffe aufnehmen.

Portionen: 2 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Sabrina Dürr Zutaten 150 g kurze Nudeln, z.B. Rigatoni, Penne oder Fusili

300 g TK-Blattspinat (aufgetaut)

0,5 Bio-Zitrone

100 g Feta oder Hirtenkäse

0,5 Beet Kresse oder Sprossen (optional)

100 g Ricotta oder Frischkäse

etwas Salz

etwas Pfeffer

1 Prise frisch geriebene Muskatnuss

1. Die Nudeln zusammen mit dem Spinat und 350-400 ml Wasser in einen Topf geben. Alles zum Kochen bringen. Die Nudeln nach Packungsanleitung bissfest garen. Dabei immer wieder umrühren und bei Bedarf bis zu 150 ml Wasser hinzugeben. 2. Währenddessen die Schale einer heiß abgewaschenen Zitrone abreiben. 3. Die Kresse abschneiden, abbrausen und abtropfen lassen. 4. Wenn die Nudeln fertig sind, Ricotta und die Zitronenschale unterheben und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. 5. Auf die Teller verteilen und mit zerbröseltem Feta und der Kresse oder Sprossen toppen.

