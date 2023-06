Für gesunden Schlaf: So waschen Sie Kissen und Bettdecke richtig

per Mail teilen

Nicht nur bei Allergien ist das regelmäßige Waschen der Bettausstattung für einen ruhigen erholsamen Schlaf wichtig. Wir haben die richtigen Tipps für Sie.

Sie sollten regelmäßig die komplette Bettausstattung aufschlagen und bei wenigstens 60 Grad waschen. Dass heißt:



Täglich das Schlafzimmer und die Bettdecken lüften!

Wöchentlich die Bettwäsche wechseln.

Vier mal im Jahr alle Kissen, Decken und Matratzenauflagen in die Waschmaschine stecken oder von einem Spezialisten reinigen lassen.

Der richtige Umgang mit Allergikerkissen

Die Füllungen der Allergikerkissen bestehen meist aus Polyester-Faserkugeln oder Faserplatten. Der Bezug ist je nach Firma aus reiner Baumwolle oder aus Microfasern, die einen noch besseren Feuchtigkeits- und Wärmetransport gewährleisten. Die Faserkugeln lassen sich im Fachhandel jederzeit nachkaufen.

Pflegetipp: Am kuscheligsten werden die Kissen nach dem Waschen im Wäschetrockner. Lose Füllungen, wie Faserflocken, werden nach dem Waschen schnell klumpig. Zwei Tennisbälle oder spezielle Trocknerbälle lockern die Füllung im Trockner wieder auf.

Bei waschbaren Allergikerdecken gibt es inzwischen sehr große Preis- und Qualitätsunterschiede. Je nach Bedarf gibt es für Allergiker Decken in verschiedenen Wärmestufen. Es gibt die Wärmestufen 1 bis 5. In unseren Breitengraden sind 1- 4 ausreichend. Am sinnvollsten sind Materialien, die sich oft und problemlos bei 60 Grad waschen lassen, wie zum Beispiel Polyester, Baumwolle, Leinen oder auch Bambusfasern.

Frisch gewaschene Kissen und Bettdecken helfen bei einem gesunden Schlaf. Colourbox

Verschiedene Materialien

Polyester: Füllungen aus Microfasern sind besonders leicht und regeln gut das Wärme-Feuchtigkeits-Klima im Bett. Nach dem Waschen ist ihre Bauschfähigkeit optimal. Polyesterdecken gibt es in vier verschiedenen Wärmestufen. Sie trocknen leicht und schneller als Naturmaterialien. Hochwertige Decken verwenden oft auch aufwendig gemachtes Garn der Sportindustrie, das besonders leistungsfähig ist.

Baumwolle: Füllungen aus Baumwolle sind im Materialwert günstiger als Leinendecken. Es gibt sie aber nur in Wärmestufe 1, das sie sonst zu schwer werden würde. Leinen: Leinenfüllungen eignen sich besonders für wärmesensible Menschen. Es gibt sie in Wärmestufe 1. Das Material ist kühlend, saugfähig und luftdurchlässig. Einziger Nachteil: Die Decken haben keinen hohen Kuschelfaktor.

Bambus: Bambusfasern sind ein schnell nachwachsender natürlicher Rohstoff und transportieren Feuchtigkeit sehr gut von innen nach außen. Bambusdecken gibt es in drei Wärmestufen und sie sind wesentlich angenehmer und kuscheliger als Leinen.

Tipp: Für Allergiker, die regelmäßig ihre Bettausstattung waschen sollten, empfiehlt sich eine sogenannte Vier-Jahreszeiten-Decke aus Polyester. Diese in sich teilbaren Decken passen dann in jede normale Waschmaschinen und in jeden Trockner.

Kissen und Bettdecke ganz in weiß laden zum Schlafen und Träumen ein Colourbox

Gesunder Schlaf: Waschtipps für Kissen und Bettdecke

Nicht jede waschbare Decke passt in eine normale Haushalts-Waschmaschine mit einem Fassungsvolumen von fünf Kilo. Sie ist meist ausreichend für Decken der Wärmestufe 1 und 2. Es ist jedoch wichtig, dass die Waschmaschine groß genug ist, damit auch genügend Wasser durch die Decken und Kissen fließen kann. Nur so wird der Milben-Staub richtig ausspült.

Aus diesem Grund empfehlen viele Produkthersteller ab Wärmestufe 3 auf dem Pflegehinweis eine Maschine mit 7,5 kg Volumen. Bei Decken der Wärmestufe 4 und 5 muss Fachmpersonal ran.

Tipp: Drücken Sie bei Ihrer Waschmaschine die "Wasser plus"-Taste. Verwenden Sie nur flüssiges Feinwaschmittel und keinen Weichspüler. Polyester- und Naturfasern verlieren durch den Weichspüler an Funktionskraft.

Gegen Milben hilft nur regelmäßiges Waschen

Einige Hersteller werben mit Silberfäden in der Matratzenhülle. Diese Silberfäden haben eine desinfizierende Wirkung und sind daher geruchshemmend. Sie wirken vorbeugend gegen Bakterien und Pilze. Aber sie wirken keinesfalls gegen Milben! Gegen Milben hilft nur regelmäßiges Waschen oder Chemie.

Tipp: Verwenden Sie eine separate waschbare Matratzenauflage. So müssen Sie den kompletten Bezug nicht so oft waschen. Das hilft Zeit und Energie sparen.

Expertin: Stephanie van der Meyden, Schlafberaterin