Internet-Browser und Messenger – welche schützen meine Daten?

Kein Programm auf PC und Smartphone kommt wahrscheinlich mit so vielen persönlichen Informationen von uns in Kontakt wie der Internet-Browser. Welcher Browser macht was?

Ein Browser ist eine Software, mit der man auf seinem Computer, Smartphone oder Tablet Internetseiten und Inhalte im Internet über eine Adresseingabe oder Suche aufrufen kann. Das englische Wort "„to browse" bedeutet "blättern, stöbern". Daraus entstand dann "Browser" als Begriff für diese Software. Verschiedene Browser von verschiedenen Unternehmen Es gibt ca. 20 verschiedene Browser auf dem Markt, die von unterschiedlichen Unternehmen bereitgestellt werden. Die bekanntesten Browser sind Chrome von Google, Edge von Microsoft, Safari von Apple, FireFox, Opera und Brave. Nicht alle Browser sind gleich. Für unterschiedliche Anforderungen empfehlen sich tatsächlich unterschiedliche Programme. Insbesondere was den Umgang mit den Nutzerdaten anbelangt, unterscheiden sich die Browser. Browser sind in der Regel kostenfrei, die Hersteller profitieren von den eingegebenen Daten. Browser ist sozusagen die Tür ins Internet Den Browser kann man auch vergleichen mit einer Haustür Zuhause, die nach außen, also ins Internet führt, aber natürlich auch ins Haus hinein.

Davon abgeleitet sollte man sich fragen: Wie sicher ist die Haustür, wie alt ist die Tür, das Schloss?

-> Also macht man immer Updates und hält den Browser aktuell? Ist die Haustüre aus Glas?

-> Das ist die Frage nach der Privatsphäre, wie einfach aus dem Internet zu mir hereingeschaut werden kann, was ich so mache, welche Seiten ich ansurfe, was ich mir anschaue. Das ist das sogenannte Tracking, das bei Browsern sehr weit verbreitet ist, denn es gehört zum Geschäftsmodell vieler Browser. Erweiterungen können Daten schützen Mit sogenannten Erweiterungen kann man den Browser zum Beispiel mit einem Tracking-Blocker oder einem Werbeblocker oder auch einem kombinierten Programm versehen, so dass Werbeanzeigen unterdrückt werden oder dass nicht gespeichert wird, welche Seiten man nacheinander aufgerufen hat. Unsere Studiogast Alexander Baetz hat verschiedene Internetbrowser verglichen: https://www.privacytutor.de/blog/ultimativer-browser-test/ Übersicht über alternative Messenger zu WhatsApp

https://www.privacytutor.de/blog/whatsapp-alternativen/ Im Studio: Alexander Baetz, Wirtschaftsinformatiker