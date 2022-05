Fleischfressende Pflanzen

Sie sind wahre Überlebenskünstler und gehören zu faszinierendsten und speziellsten Pflanzen. Manche sind heimisch und winterhart, andere überleben bei uns nur als Zimmerpflanze. Die Welt der „Karnivoren“ – das sind die wichtigsten Arten mit ihren unterschiedlichen Fangmechanismen:

Venusfliegenfalle (Dionae)

Die zuschnappende Bewegung der Venusfliegenfalle gehört zu den schnellsten in der Pflanzenwelt. Wird eine Fliege in die Falle gelockt, schnappt die Pflanze zu und verdaut ihre Beute innerhalb der nächsten Tage. Warum das Ganze? Auf dem sauren, nährstoffarmen Moorboden bekommt die Venusfliegenfalle sonst zu wenig Nährstoffe.

Sonnentau (Drosera)

imago images Bild-Nr.: 0144010148

Auch der Sonnentau ist eine Moorpflanze, die auch bei uns in Deutschland vorkommt. Die an Tau erinnernden Tropfen auf der Pflanze ist so klebrig, dass daran Insekten hängenbleiben und von der Pflanze verdaut wird. Eine Pflanze, die in der Küche im Sommer die Fruchtfliegen effektiv dezimiert!

Schlauchpflanze (Sarracenia)

imago images Bild-Nr.: 0058350910

Die Schlauchpflanzen sind die imposantesten Insektenvertilger, sie kommen aus Nordamerika, sind aber auch bei uns winterhart und können im Garten am Teich einen Platz finden. Der Schlauchrand ist so glatt, dass die Insekten hineinfallen und aber nicht wieder herausfliegen können.

Fettkraut (Pinguicula)

imago images Bild-Nr.: 0060891777

Das Fettkraut gehört zu den am einfachsten zu haltenden Karnivoren. Sie verträgt als einzige Gattung unter den fleischfressenden Pflanzen Leitungswasser als Gießwasser, alle anderen benötigen kalkfreies Regenwasser. Die Blätter sind übersät mit kleinen, klebenden Tröpfchen, in denen kleine Insekten hängen bleiben.

Kannenpflanzen (Nepenthes)

imago images Bild-Nr.: 0097751805

Die Kannenpflanzen kommen aus den tropischen Regionen Asiens. Diese besondere Pflanze ist eher etwas für ausgeprägte Pflanzenliebhaber, da sie recht spezielle Bedingungen braucht. Meist gelingt eine Haltung nur in einem speziellen Terrarium. Dennoch: eine faszinierende Pflanze mit teilweise imposanten Fallgruben!