T-Shirt mit Herzapplikation gestalten

"Es ist Wasen und Wiesn Zeit! Für diejenigen, die kein Dirndl besitzen, aber dennoch passend zum Anlass gekleidet sein möchten, ist dieses T-Shirt mit Herzapplikation genau das Richtige!

MATERIAL

T-Shirt in passender Größe (z.B. weiß oder weiß mit Punktemuster)

Baumwollstoff in Rot-Weiß kariert

Baumwollstoff in Braun

Zackenlitze in Weiß

doppelseitig aufbügelbare Vlieseinlage für Applikationen

Edelweißmotiv zum Aufnähen oder Aufbügeln (ca. 4 cm Durchmesser)

2 Edelweißmotive zum Aufnähen oder Aufbügeln (ca. 2 cm Durchmesser)

Strasssteine zum Aufbügeln in Silber, 4 mm Durchmesser, 5 Stück

Jerseynadel für die Nähmaschine

Farblich passendes Nähgarn

MOTIVVORLAGEN

Es wird benötigt: kleines Herz und kleine Brezel

So geht's:

1. Die Vlieseinlage mit der Papierseite nach oben über die Vorlagen (Brezel und Herz) legen und beide Motive aufzeichnen.

2. Die Vlieseinlage grob ausschneiden, sodass Brezel und Herz jeweils auf einem Vlieseinlage-Stück sind.

3. Das Herzmotiv auf die linke Seite des rot-weiß karierten Baumwollstoffs und das Brezelmotiv auf die linke Seite des braunen Baumwollstoffs bügeln. Dafür das Bügeleisen auf Einstellung „Wolle“ aufheizen.

4. Die Teile exakt ausschneiden und das Schutzpapier abziehen.

5. Zuerst das Herz, dann die Brezel auf die T-Shirt Vorderseite aufbügeln. Eine bewährte Position ist mittig in Brusthöhe oder etwas höher - am Besten T-Shirt anziehen und ausprobieren!

6. Herz und Brezel entlang der Kanten mit Zickzackstich oder Zierstich feststeppen. Beim Nähen darauf achten, dass die Nadel links in die Applikation und rechts genau an der Kante in den Trägerstoff sticht.

7. Die Zackenlitze bündig entlang der Herzkante aufsteppen. Dabei in der oberen Mitte beginnen und enden. Die Enden der Zackenlitze dürfen dabei stumpf aneinanderstoßen, da diese Stelle durch das Edelweißmotiv verdeckt wird.

8. Die Edelweißmotive nach Herstellerangabe aufbügeln oder aufnähen. Zum Schluss die Strasssteine aufbügeln.

Schritt für Schritt zum T-Shirt mit Applikationen

Im Studio: Laura Wilhelm, Designerin