Marius Zimmermann ist auf der Sonnenseite des Rheins unterwegs, und zwar in Kaub am Mittelrhein. Das historische Städtchen liegt direkt am wohl schönsten Abschnitt des bekannten Wanderweges Rheinsteig.

Tourist-Information Kaub Im Rathaus/Schulstraße 12

56349 Kaub

Tel.: 06774 222

Email: stadt.kaub@t-online.de

Web: www.kaub.welterbe-mittelrhein.de