Gerade im Winter wollen wir es um den Hals schön warm haben. Wer nicht unbedingt einen dicken Schal tragen möchte für den ist ein Halstuch genau das Richtige. Tanja Steinbach hat eine ganz einfach Strickanleitung!

Größe

Länge von Spitze zu Spitze etwa 105 cm, in der Mitte etwa 7 cm breit.

Material

50 g eines dünnen Baumwollnetzgarnes, flauschig gefüllt mit weichen Merino & Alpaka Fasern (72% Baumwolle, 17% Schurwolle (Merino), 11% Alpaka mit einer Lauflänge von 210 m/50 g)

Das Originalmodell wurde aus „Ecopuno“ von Lana Grossa gestrickt. Alternativ sind auch andere flauschige Garne wie bspw. „Concept Ultrasoft“ von Katia oder „Regina“ von Lang Yarns verwendbar. Für die Passform ist es wichtig, dass die Maschenprobe übereinstimmt).

Nadelspielnadel Nr. 3-4 mm

Außerdem Vernähnadel, Schere, Maschenmarkierer

Maschenprobe

Mit Nadelstärke 3-4 mm bei glatt rechts entsprechen etwa 28 Maschen und 29-30 Runden = 10 cm x 10 cm.

Grundstrickarten & Techniken

Glatt Rechts

in Runden, in jeder Runde alle Maschen rechts stricken

in Reihen, in Hinreihen Maschen rechts und in Rückreihen links stricken

Masche verdoppeln

aus einer Masche 2 Maschen heraus stricken, dafür eine Masche wie gewohnt rechts stricken, die ursprüngliche Masche auf der linke Nadel belassen und für die 2. Masche noch eine Masche rechts verschränkt aus dem hinteren Maschenschenkel der ursprünglichen Masche stricken

Anleitung

Hinweis: Felix Brunnbauer Die beiden „Blätter“ sind hier gleich groß beschrieben, das Tuch kann bei der angegebenen Länge 2x um den Hals geschlungen und geknotet werden.

Das kleine Halstuch wird von „Blattspitze“ zu „Blattspitze“ in einem Stück, zu Beginn in Reihen, dann in Runden und dann wieder in Reihen gestrickt. Die gewünschte Länge kann während der Anfertigung angepasst werden.

Doppelte Randmasche

Die doppelte Randmasche wird entlang beider Seiten über jeweils 2 Maschen gestrickt.

1. und alle weiteren Reihen: 1. Masche wie zum links stricken abheben, den Faden dabei vor der Masche weiterführen, nächste Masche rechts stricken. Bis zu den letzten 2 Masche der Reihe alle weiteren Maschen nach Strickschrift stricken, enden mit 1 Masche wie zum links stricken abheben, dabei den Faden dabei vor der Masche weiterführen, 1 Masche rechts. Wenden.

Diese Reihe stets wiederholen, es wird in Hin-und Rückreihen immer auf die gleiche Art und Weise gestrickt.

Mit 2 Nadelspielnadeln und dem ersten „Schleifenblatt“ beginnen. Dafür 3 Maschen auf eine der Nadelspielnadeln anschlagen, in der nächsten Reihe alle Maschen verdoppeln, = 6 Maschen. Nun wie folgt weiterarbeiten #:

1. Hinreihe: Doppelte Randmasche, 1 Masche rechts verschränkt aus dem Querfaden zunehmen (= 1 Masche zunehmen), 2 Maschen rechts bzw bis 2 Maschen vor Reihenende rechts stricken, 1 Masche zunehmen, doppelte Randmasche. Wenden

2. Rückreihe: zwischen den doppelten Randmaschen die Maschen links stricken.

Die 1. und 2. Reihe so oft wiederholen bis 16 Maschen erreicht sind 8 Reihen ohne Zunahmen stricken, dann für die Blattform wieder Maschen abnehmen. Dafür in jeder Hinreihe die beiden Maschen nach der doppelten Hinreihe rechts überzogen (= 1 Masche wie zum rechts stricken abheben, nächste Masche rechts sticken, abgehobene Masche überziehen) und die beiden Maschen vor der doppelten Randmasche rechts zusammen stricken und so in jeder Hinreihe 2 Maschen abnehmen.

Wenn noch 6 Maschen übrig sind für das kurze Bindeband noch eine 5 cm lange Strickkordel anstricken. Dafür die 6 Maschen der Nadelspielnadel rechts abstricken, dann * die 6 Maschen an das Nadelende zurückschieben (nicht wenden), den Faden hinter den Maschen mitführen und wieder die 6 Maschen rechts stricken, ab * stets wiederholen bis etwa 5 cm erreicht sind.

Nun in der nächsten Reihe 2 Maschen zunehmen und die 8 Maschen am Ende der Reihe auf 4 Nadelspielnadeln verteilen, 2 Maschen je Nadel und zur Runde schließen. Der Rundenanfang liegt an einer Seite, diesen mit einem Maschenmarkierer kennzeichnen.

Nun in Runden glatt rechts weiter stricken, dabei in jeder 2. Runde nach der 1. Masche der 1. und 3. Nadel und vor der letzten Masche der 2. und 4. Nadel 1 Masche rechts verschränkt aus dem Querfaden zunehmen (= 1 Masche zunehmen). Es werden in jeder 2. Runde 4 Maschen zugenommen.

Wenn 40 Maschen erreicht sind ohne Zunahmen weiterarbeiten.

In 70 cm Länge ab Rundenbeginn (dies entspricht der Spitze nach der Strickkordel)gemessen, mit den Abnahmen beginnen. Dafür in jeder 2. Runde nach der 1. Masche der 1. und 3. Nadel 2 Maschen rechts überzogen (= 1 Masche wie zum rechts stricken abheben, nächste Masche rechts sticken, abgehobene Masche überziehen) und die beiden Maschen vor der letzten Masche der 2. und 4. Nadel rechts zusammen stricken. Es werden in jeder 2. Runde 4 Maschen abgenommen.

Wenn noch 8 Maschen übrig sind in der nächsten Runde 2 x 2 Maschen rechts zusammen stricken, = 6 Maschen und über die 6 Maschen in Reihen für das kurze Bindeband noch eine 5 cm lange Strickkordel wie oben beschrieben anstricken.

Danach das 2. Blatt in Reihen wie ab # beschrieben arbeiten.

Wenn noch 6 Maschen übrig sind in der nächsten Hinreihe im 2 Maschen rechts zusammen stricken und in der nächsten die verbliebenen 3 Maschen rechts zusammen stricken, Faden abschneiden und durch die letzte Masche ziehen. Alle Fäden vernähen.

Im Studio: Tanja Steinbach, Textildesignerin