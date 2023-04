Kleines gestricktes Schaltuch

Sie erleben gerade einen modischen zweiten Frühling - die "Twilly"-Schaltüchlein. Strickdesignerin Tanja Steinbach lässt sie flugs von den Nadeln hüpfen.

Größe

Spannweite etwa 120 cm, 16-18 cm hoch

Material

Für ein einfarbiges Tuch reichen 50 g eines leichten Baumwoll-Mischgarns aus (74% Baumwolle, 26% Viskose mit einer Lauflänge von ca. 210 m/50 g).

Mein Tipp: Den Kordelrand in einer 2. Farbe arbeiten! Dafür etwa 7-10 g Garn der gleichen Stärke in einer anderen Farbe einplanen.

Die Originalmodelle wurden aus „Diversa“ (siehe Abbildung links, Farbe 2, Rosabeige + 11, Gelbgrün) und „Ecopuno Dégradé“ von Lana Grossa gestrickt. Alternativ sind auch andere feine Garne mit einer Lauflänge mit 200-220 m je 50g verwendbar.

2 Rundstricknadeln Nr. 3,5-4 mm, 60-80 cm lang

1 kurze Nadelspielnadel in gleicher Stärke für den Kordelrand

Wollsticknadel ohne Spitze, Schere

Maschenprobe

Mit Nadelstärke 3,5-4 mm locker kraus rechts gestrickt entsprechen etwa 19-20 Maschen und 38-40 Reihen = 10 cm x 10 cm

Folgende Grundanleitungen werden benötigt

Anleitung

Allgemein/Konstruktion

Das kleine Tuch wird quer gestrickt. Dabei werden die Maschen etwa mittig auf 2 Nadeln verteilt, so dass ungefähr in der Tuchmitte mit verkürzten Reihen gestartet werden kann. Anschließend werden von Reihe zu Reihe beidseitig weitere Maschen kraus rechts abgestrickt und so die Maschen der Anschlagkante nach und nach einbezogen. Wenn alle Maschen des Anschlags erfasst sind, die Maschen mit einem Kordelrand abketten und auch die Anschlagreihe mit einem Kordelrand einfassen, bis das Tuch rundherum mit einem Kordelrand geschmückt ist.

Mein Tipp: Felix Brunnbauer Für den Kordelrand eine 2. Farbe wählen!

Hinweis: Das Tuch kann auch größer oder kleiner gearbeitet werden. Dabei darauf achten, dass die Maschenzahl jeweils durch 4 teilbar ist und auf der 2. Nadel sollten 4 Maschen mehr als auf der ersten Nadel sein. Die angebene Materialmenge reicht für die nachfolgende Maschenzahl aus.

244 Maschen anschlagen. Sofern das Tuch 2-farbig gearbeitet werden soll, für die Anschlagkante und die nachfolgende Reihe die Farbe des Kordelrands verwenden! Faden abtrennen.

Mein Tipp: Gleich in der Anschlagreihe die Maschen auf 2 Rundstricknadeln verteilen, 120 Maschen auf die 1. Rundstricknadel und 124 Maschen auf die 2. Nadel.

Nun mit verkürzten Reihen kraus rechts mit dem Tuch-Innenteil in der gewünschten Tuchfarbe stricken. Die Maschen der Anschlagkante sollten etwa mittig geteilt sein, auf der 1. Nadel 120 Maschen auf der 2. Nadel 124 Maschen. Zur Kontrolle: 4 Maschen mehr als auf der 1. Nadel.

Es wird mit einer Hinreihe etwa in der Mitte der Anschlagreihe gestartet, dafür zwischen der 1. und 2. Nadel den Faden in der Tuchfarbe neu anmaschen und die ersten 4 Maschen der 2. Rundstricknadel rechts stricken. Wenden.

Die erste Masche als doppelte Masche arbeiten: Dafür den Faden vor die Arbeit legen, von rechts in die 1. Masche einstechen, dann Masche und Faden zusammen abheben und den Faden fest nach hinten ziehen. Dabei wird die Masche über die Nadel gezogen und liegt doppelt, da die beiden Maschenschenkel nun auf der Nadel liegen und nicht die eigentliche Masche! Wird der Faden nicht fest genug angezogen, entstehen später Löcher. Den Faden wieder nach vorn nehmen und die restlichen 3 Maschen der ersten Reihe und 4 weitere Maschen der Anschlagkante links stricken. Wenden.

# Hinreihe: Die erste Masche als doppelte Masche arbeiten. Den Faden nach vorn nehmen und bis zur doppelten Masche der Vorreihe rechts stricken. Die doppelte Masche rechts stricken, dabei beide Maschenteile zugleich erfassen und als 1 Masche rechts abstricken, danach 4 weitere Maschen der Anschlagkante rechts stricken. Wenden.

Rückreihe: Die erste Masche als doppelte Masche arbeiten. Den Faden nach vorn nehmen und bis zur doppelten Masche der Vorreihe rechts stricken. Die doppelte Masche rechts stricken, dabei beide Maschenteile zugleich erfassen und als 1 Masche rechts abstricken, danach 4 weitere Maschen der Anschlagkante links stricken. Wenden

Diese beiden Reihen wie ab # beschrieben stets wiederholen bis alle Maschen der Anschlagkante eingearbeitet sind.

Abketten mit Kordelrand

Hinweis: Sofern das Tuch 2-farbig gearbeitet wird, für den Kordelrand die Farbe der Anschlagkante verwenden.

In der folgenden Hinreihe die Maschen mit einem Kordelrand locker abketten. Dafür am Beginn der Reihe 3 Maschen aufstricken, *dann mit der Nadelspielnadel 2 Maschen rechts stricken, anschließend 2 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken, dabei ist die letzte Masche eine Masche der Abkettkante! Nun die Nadelspielnadel nicht wenden, sondern die 3 Maschen zurück auf die Nadelspielnadel heben, so dass am rechten Ende der Nadel wieder weiter gestrickt werden kann. Den Arbeitsfaden an den Nadelanfang holen und wie ab * beschrieben stets wiederholen bis alle Maschen der Abkettkante verarbeitet sind. Dabei den Arbeitsfaden immer wieder fest anziehen, so das eine runde Kante entsteht.

Anschließend, am Ende der Reihe die Maschen der Anschlagkante nach und nach wieder auf eine Stricknadel auffassen und ebenfalls mit dem Kordelrand wie beschrieben einfassen bzw.abketten. Dabei für die Spitze an der Tuchecke jeweils 1-2 Reihen Kordelrand stricken, ohne dabei Maschen aus dem Tuch mit ab zu stricken. Damit genug Weite für die Ecke entsteht, einfach die 3 Maschen rechts abstricken ohne die letzte Masche mit den aufgefassten Maschen zusammen zu stricken! Am Ende der Reihe, wenn das Tuch rundherum mit einem Kordelrand eingefasst ist, die Maschen des Kordelrands abketten. Faden abschneiden durch die letzte Masche ziehen.

Alle Fäden vernähen, dabei darauf achten, dass die Tuchenden schöne Spitzen ergeben. Tuch anfeuchten spannen und trocknen lassen.