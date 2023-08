Sonnenfänger selber machen

Dieser Sonnenfänger bringt einen Hauch von Glanz in Ihr Zuhause. Mit wenigen Materialien und ein bisschen Kreativität können Sie Ihr eigenes Kunstwerk erschaffen, das die Sonnenstrahlen einfängt.

Material

Kristalle (Sonnenfänger) in verschiedenen Größen und Formen

unterschiedliche Größen und Arten von Perlen

Faden

Nadel

Schere

So geht's

1. Alle benötigten Materialien griffbereit aufstellen.

2. Einen ausreichend langen Faden abschneiden und auf eine Nadel auffädeln. Das Erleichtert das Auffädeln der Perlen.

3. Perlen und Kristalle nach passenden Farben, Formen und Größen sortieren und auslegen. Dies hilft ein harmonisches Design zu erstellen. Was passt am besten wohin? Was sieht am schönsten aus?

4. Nun den Kristall und die Perlen auf die Schnur auffädeln. Beginnend mit dem Kristall. Während des Auffädelns können noch Perlen dazu oder weggelassen werden. Einfach experimentieren es macht unheimlich viel Spaß!

5. Zum Schluss einfach das obere Ende der Basis-Schnur verknoten, um eine Schlaufe zum Aufhängen zu bilden. Schon ist der selbstgemachte Sonnenfänger mit Kristallen und Perlen fertig! Einen sonnigen Ort suchen und aufhängen, z.B. in einem Fenster oder im Garten, wo er das Sonnenlicht einfängt und wunderschöne Lichtreflexe erzeugt.

Schritt für Schritt zum Sonnenfänger

Im Studio: Katrin Jordan, DIY-Workshop-Leiterin