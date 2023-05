per Mail teilen

Diese Gartenfackel aus Thunfischdosen ist eine tolle Upcycling-Dekoidee. Mit ein paar Handgriffen und etwas Kreativität zaubern Sie eine stilvolle und funktionale Beleuchtung für Ihre Terrasse, den Balkon oder den Garten.

Material

Leere Thunfischdosen (Etiketten entfernen und gründlich reinigen)

Holzstäbe (die als Halterung dienen)

Schrauben

Bunte Farbsprays

Bunte Bänder

Akkubohrer /-schrauber

ggf. Säge (zum Kürzen der Stäbe)

Schere

Kerzen, Teelichter, Blumen, verschiedene Gläser

Alten Karton

So geht's

1. Leere Thunfischdosen sammeln und Etiketten entfernen. Die Dosen gründlich reinigen, um alle Rückstände zu entfernen.

2. Die Dosen mit den Farblacken besprühen und gut austrocknen lassen. Ggf. eine zweite Lackschicht auftragen damit die Farbe schön deckend ist.

ACHTUNG beim Arbeiten mit Farbsprays am besten an der frischen Luft arbeiten und einen Mundschutz tragen. Oder in einem gut belüfteten Bereich und folge den Anweisungen auf der Farbspraydose.

TIPP: Wer keine Farblacke aber Acrylfarbe hat, trägt diese in mehreren Schichten auf und versiegelt die Farbe mit einem matten Farblack.

3. Mit dem Bohrer ein Loch in den Boden der Thunfischdosen bohren. Hierzu den Mittelpunkt auf der Rückseite der Dose markieren und mit dem Akkubohrer ein Loch bohren.

ACHTUNG Beim Arbeiten mit Dosen bitte immer Handschuhe tragen – da die Dosen scharfkantig sein können.

4. Die Holzstäbe auf die gewünschte Länge mit der Säge zuschneiden, die als Halterung für die Thunfischdosen dienen soll. Die Länge der Holzstäbe sollte ausreichend sein, um die Dosen darauf zu befestigen und sie in den Boden zu stecken, um Stabilität zu gewährleisten.

5. Wenn die Dosen getrocknet sind, können sie ganz einfach mit einer Schraube an dem Holzstab befestigt werden. Hierfür kann ein Handschrauber oder ein Akkuschrauber verwendet werden. Damit die Schraube sich leichter in das Holz eindrehen lässt, vorher mit dem Akkuschrauber ein Loch bohren.

6. Suchen Sie nun einen sicheren Ort im Garten oder auf der Terrasse, wo die Gartenfackeln platziert werden können. Die Holzstäbe fest in den Boden, oder den Blumentopf stecken, um Stabilität zu gewährleisten.

7. Nun können die Windlichter dekoriert werden. Das geht wirklich am besten, wenn sie im Boden an ihrem Platz stecken. Hier gibt es jetzt unendlich viele kreative Möglichkeiten.

Dekorative Bänder um die Dosen oder die Holzstäbe wickeln, um ihnen einen zusätzlichen Akzent zu verleihen. Auch kleine Blumenarrangements sehen toll aus. Die Windlichtgläser und die Teelichter in die Dosen platzieren.

Auch die Holzstäbe können noch angemalt werden.

Schritt für Schritt zu den Gartenfackeln

ACHTUNG: Kerzen immer nur unter Aufsicht brennen lassen.

Im Studio: Katrin Jordan, DIY-Workshop-Leiterin