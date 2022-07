Stofflaterne Selbermachen

per Mail teilen

Stofflaternen geben eine großartige Atmosphäre auf dem Balkon oder im Garten! Kati Jordan zeigt, wie sie aus Stoffresten ganz einfach selbst gemacht werden!

Material

Kati Jordan

Stoff | Stoffreste (mind. 25 x 50 cm)

2 x Bambusringe (Durchmesser 15 cm)

Pappe

Deko-Bänder, Quasten, Pompoms

Draht

Doppelseitiges Klebeband

Bleistift

Lineal

Papierschere

Stoffschere | Stoffmesser

Universalkleber

Lichterkette

So geht's

1. Einen Bambusring auf die Pappe auflegen und den Ring an der Außenseite umfahren. Anschließend den Kreis mit der Schere ausschneiden und zur Seite legen.

2. Den Stoff rechts auf rechts übereinander legen und mit dem Lineal 25 x 25 cm abmessen. Maße anzeichnen und den Stoff zurecht schneiden.

DIY-Tipp: Die Stoffkante kann mitverwendet werden. Diese sieht man am Ende nicht.

3. Nun an die zwei langen Seiten sowie an die rechte Seite des Stoffes das doppelseitige Klebeband kleben. Hier den Stoff mit dem Aufdruck zu einem drehen.

Anschließend den Stoff wenden und einen weiteren Streifen doppelseitiges Klebeband an die Seite des Stoffes kleben, wo noch kein Klebeband angebracht ist.

4. Den Stoff im Bambusring befestigen. Ein Teil des Stoffes überlappt sich dann. Das ist gewollt und richtig. Den Arbeitsschritt auch für den zweiten Ring wiederholen.

An der Stelle, wo sich der Stoff an der langen Seite überlagert, beide Stoffenden mitwandern verkleben. Hierzu die Schutzschicht vom Klebeband abziehen und den Stoff straffen, indem man rechts und links an beiden Ringen den Stoff auf Spannung bringt.

5. Nun auf den unter Ring den Kleber dünn auftragen. Und den ausgeschnitten Pappkreis auflegen.

6. Nun kann der Lampion dekorieren werden. Ich habe sie im angesagten Boho-Stile dekoriert. Hierfür das doppelseitige Klebeband auf den Holzring kleben und die Borte daran befestigen.

7. Für die Aufhängung den Draht durch den oberen Ring und verdrehe die Enden fädeln.

8. Nun fehlt nur noch die Lichterkette. Den Kippschalter mit etwas Draht im oberen Teil der Laterne befestigen, damit sie einfach ein- und ausschalten werden kann.

Schritt für Schritt zur Stofflaterne

Nun können die Lampions aufgehangen werden. Besonders schön sehen sie in Bäumen und Sträuchern aus.

Im Studio: Kati Jordan, DIY-Workshop-Leiterin