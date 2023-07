Schätze aus Amateurarchiven Nr. 4 – Udo Riccius

per Mail teilen

Acht Beiträge von Udo Riccius

Zu unserem Studiogespräch haben wir dieses mal Udo Riccius gebeten.

Er erzählt uns wie seine Filme, zum Teil sehr abenteuerlich, in Sachsen zustande kamen.

Er berichtet von Dampflokomotiven verschiedenster Baureihen:



- Baureihe 52 auf der Strecke von Bauzen nach Löbau



- Sächsische IV k in Oberwiesental, Wolkenstein und Jöhstadt

BR 65 Neubaulok der Reichsbahn SWR SWR -

- Baureihe 65, Neubaulok der Reichsbahn



- Baureihe 95 im Winter in Thüringen in Lauscha



- Baureihe 52 - ohne Windleitfläche



- Schmalspurwinter auf der Harzquerbahn



- Baureihe 03



- Schnellzuglok 03 001, die in den 70er Jahren zur Traditionslok erklärt wurde.

(ESD: 26.10.1996)