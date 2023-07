Wir zeigen interessante Schmalfilme aus den 60er und 70er Jahren, kommentiert von unserem Studiogast Hans Gruschka

Die Beiträge im Einzelnen:



- Baureihe 65 im Odenwald



- Baureihe 65 beim Rangieren in Viernheim



- Baureihe 23 in Schwäbisch Hall, Heidelberg, Eberbach, Heilbronn und in Parallelfahrt



- Museum der OEG in Viernheim



- Lok "Helene" der Schmalspurbahn zwischen Möckmühl und Dörzbach in Hohenlohe



- Fahrt mit einem Personenzug, bestehend aus dreiachsigen Umbauwagen, gezogen von einer BR 64



- Sonderfahrt zwischen Jagstfeld und Ohrnberg mit einem Personenzug, gezogen von einer BR 86

(ESD: 28.09.1996)