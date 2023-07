per Mail teilen

Eine Bahnreise durch das Großherzogtum Luxemburg ist eine gemütliche Angelegenheit, denn unser Nachbarland weist mit seinem Streckennetz von nur knapp 280 Kilometer eine überschaubare Ausdehnung vor.

Luxemburgs wohl bekanntester Dieselloktyp, ist der "Kartoffelkäfer". Bei den Dampfloks ist es die Lok 5519. Beide Maschinen sind Nationalmonumente des Landes.

Im Industrie- und Eisenbahnpark Fond-de-Gras bei Petingen wird die Geschichte der einstigen Minenbahn Prince-Henri lebendig. Hier dampft der "Train 1900" in einem idyllischen Tal, Luxemburgs einzige Museumsbahn. Ebenfalls auf dem Gelände: die "Minnièresbunn", die einstige Grubenbahn Dhoil mit ihren historischen Elektroloks.

Nebenbei kommt auch die Kultur nicht zu kurz, sei es mit einer Stadtrundfahrt durch Luxemburg mit einem Besuch des städtischen Straßenbahnmuseums,

eine Fahrt in das Nationale Grubenmuseum von Rümelingen oder ein Rundgang durch die international berühmte Fotoausstellung "Family of men" im Schloß des Luftkurortes Clerf, hoch in den Ardennen.

Den Abschluss der Reise bildet ein Besuch des Lokdepots der Luxemburgischen Staatsbahn, wo das "Bügeleisen" auf der Drehscheibe steht, eine Rarität auf dem Sektor Elektrolok.

(ESD: arte 10.07.2008)