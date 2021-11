Bea Faller

ist mit Karl Faller verheiratet

In Beas Privatleben herrscht das absolute Chaos! Seit Karl von seiner Wanderschaft wieder zurück ist, ticken die Uhren anders und Bea kennt ihren Mann nicht wieder. Sie flüchtet sich in ihre Projekte, brennt mit Josef Zimmermann Schnaps, käst mit Markus Riedle und steht mit Evelyn Woche für Woche am Marktstand. Doch immer, wenn sie wieder zu Hause ist, holt es sie ein, dass die Welt auf dem Fallerhof für sie im Moment komplett aus den Fugen ist. Das Unerträglichste für Bea ist jedoch, dass Karl so auf Distanz geht. Das schmerzt sie so sehr, dass sie sich anders nicht mehr zu helfen weiß, als den Hof zu verlassen.