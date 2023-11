Hereingeschneit

per Mail teilen

Frau Mauz, die im Löwen kein Zimmer bekommen hat, steht plötzlich auf dem Fallerhof und bittet um Unterkunft. Doch Hermann lässt sie grob abblitzen. Er hat weder Lust auf spontane Gäste noch auf Unterhaltung am letzten Abend dieses schweren Jahres. Doch Frau Mauz lässt sich nicht mehr vertreiben. Hermann hat keine Ahnung, was in dieser Silvesternacht auf ihn zukommt.

Eva und Andreas freuen sich über sturmfreie Bude an Silvester! Romantik zu zweit hatten sie schon lange nicht mehr.

Im Gesindehaus genießen Claudia und Heinz ausgelassen ihre Zweisamkeit. Die währt allerdings nur so lange, bis Franz auftaucht. Er ist auf der Flucht vor Frau Markhardt-Siegel, die mit ihrem Franz unbedingt ins neue Jahr tanzen will.