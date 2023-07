Hirngespinste

per Mail teilen

Riedles Ältester hat seinen ersten Bogy-Tag im Löwen, ist voll motiviert und wird direkt ausgebremst! Klar wusste Leon bereits, dass ein Bogy bei Tu kein Zuckerschlecken wird, aber wie streng kann man eigentlich sein? Er vermutet, dass Tu ihm die Sache mit der Brandstiftung noch nicht verziehen hat und er deshalb so unnachgiebig mit ihm ist.

Wenn jemand eine Chronik über die Schönwalder Landfrauen schreiben kann, dann sie selbst! Davon ist Leni überzeugt. Schließlich ist sie die dienstälteste Landfrau im Ort. So erklärt sich Leni als von der Muse geküsst und freut sich, dass auch dieses in ihr schlummernde Talent sich jetzt an die Oberfläche traut, um endlich wahrgenommen zu werden. Von den Schönwäldern. Und der Welt.

Lioba sieht aus, als hätte sie einen Geist gesehen, als sie völlig atemlos in die Fallersche Küche stürzt. Männle hat sie gesehen. Im Wald. Männle mit Untertassen. Was ist da los im Fallerwald?