Der schon wieder!

Albert hat seine Prüfung bestanden und ist nun frisch gebackener Zugführer der Schönwalder Feuerwehr. Sein Können wird direkt auf eine harte Probe gestellt: Ein Waldarbeiter ist unter einem Baum eingequetscht und kämpft um sein Leben!

Sophie hat noch immer keinen Ersatz für Toni gefunden und Constantin ist es bisher nicht gelungen, dem die Arbeit als Sägewerker wieder schmackhaft zu machen. Die Beziehung zwischen Constantin und Sophie wird dadurch auf eine harte Probe gestellt. Dann taucht Lars in der Säge auf und hilft spontan aus. Das verbessert zwar schlagartig die Situation in der Säge – aber eben nur da. Und es scheint, als hätte Lars nicht so schnell vor, das Feld wieder zu räumen.

An der neuen Gülleverordnung führt leider kein Weg vorbei und der Verteiler muss angeschafft werden. Doch da es keine Rücklagen gibt, müssen Jenny und Bea wohl einen Kredit aufnehmen. Franz, der von dem Dilemma mitbekommen hat, stellt seiner Nicht einen zinslosen Kredit in Aussicht. Aber ein Kredit von Franz? Das gilt gut zu überlegen. Möglicherweise ist Familienfrieden wertvoller als ein paar tausend Euro.