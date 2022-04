Durststrecke

Während Riedles in der Molkerei ungeduldig auf Beas Eintreffen warten, pilgert die auf Karls Spuren durch den Schwarzwald und ist für niemanden erreichbar. Bea sucht den Hof von Franziska, weil sie endlich Klarheit haben will. Klarheit darüber, was Karl ihr die ganze Zeit verheimlicht. Der Weg und das Wetter bringen die Bäuerin an ihre Grenzen. Als sie den Heckerhof endlich erreicht bricht sie zusammen.

Johanna ist schon etwas irritiert über Katis geheimnisvolle Ankündigung, zum Kaffeeklatsch noch jemanden mitzubringen. Während Hermann schon vermutet, seine Tochter hätte einen neuen Freund, wiegelt Johanna ab. Wenn dem so wäre, wüsste sie es! Die Familie ist jedenfalls bass erstaunt, als ausgerechnet Bernd mit Blumen vor der Tür steht. Er ist Katis Begleitung - nicht nur zum Kaffeekränzchen, sondern auch für die bevorstehende Reise zu den Fidji-Inseln. Die weitaus größere Überraschung aber hat Bernd in petto. Mit einem Schlag macht er die Familie sprachlos und schlägt Kati in die Flucht.

Während die Bürgerbus-Mannschaft im Löwen um die geeignete Werbung auf dem Gefährt debattiert, stellt sich heraus, dass der nagelneue Bus bereits eine ordentliche Schramme hat. Kleinlaut gibt Maria dazu, daran Schuld zu haben. Nachdem Leni sie rüde beschimpft hat, ist der Verein schnell um zwei Fahrerinnen ärmer: Maria und Martha haben genug von Lenis Gehabe und werfen das Handtuch!