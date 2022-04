Völlig verwirrt und noch immer geschwächt wacht Bea in Franziskas Waldhütte auf. Franziska hatte sie in einem arg desolaten Zustand vor ihrer Hütte gefunden. Nachdem die beiden Frauen sich zwar zögerlich, aber dennoch ehrlich aussprechen, kommt schließlich einiges zu Tage, was Bea endlich Klarheit bringt. Und während sie mit Franziska über ihre Beziehung mit Karl spricht, macht der sich nach Franziskas Anruf auf den Weg, seine Frau abzuholen. In der Waldhütte wartet man jedoch vergebens auf dessen Ankunft …

Bernhard hatte mit dem Anruf von Dr. Schröder schon gar nicht mehr gerechnet. Nachdem der Vorvertrag für die Praxis bereits zur Unterschrift bereit lag, ist Schröder einfach nicht zum Termin erschienen. Trotzdem will Bernhard ihm noch eine zweite Chance geben. Er ist sicher, dass Schröder sich keine Spielchen mehr erlauben wird, wenn es ihm ernst ist mit der Dorfpraxis. Doch Schröder spielt mit gezinkten Karten und Bernhard zieht daraus bittere Konsequenzen.

Hermann ist von den Socken, als er im Kühlschrank ein Eisbein entdeckt. Das hatte er schon lang nicht mehr aufm Teller. Die Vorfreude auf sein Mittagessen steht Hermann ins Gesicht geschrieben. Doch weder weiß Johanna etwas von einem Eisbein noch ist im Kühlschrank ein solches überhaupt zu finden. Wird Hermann in seiner Diätphase jetzt schon von Essensfantasien geplagt?