Mutterliebe

Noch immer muss Angela sich vor den Behörden verstecken. Umso größer ist die Aufregung bei den Fallers, dass sie ihren Besuch so kurzfristig angekündigt hat. Vor allem Karl hofft, dass niemand davon erfährt. Dann stellt Johanna fest, dass im Hofladen Lebensmittel fehlen und Tayo verschwunden ist. Albert macht sich auf die Suche nach dem Jungen. Alle hoffen, dass er ihn findet, bevor Angela auf dem Hof erscheint.

Allmählich sieht Johanna ein, dass es in ihrem Hofladen überall zu eng ist. Vielleicht sollte sie sich doch über eine Neugestaltung Gedanken machen. Ihr ist klar, dass sie diesmal nicht mit Karl rechnen kann, der hat schon mit der Molkerei genug zu tun. Aber es gibt in der Familie noch mehr „Fachpersonal“ für solche Sachen: Johanna beauftragt Sophie, ihr ein Angebot für den Hofladenumbau zu machen – Constantin Klumpp hin oder her.

Für die Molkerei geht’s mittlerweile an die Feinheiten: Bea und Karl planen mit Riedles den detaillierten Umbau.