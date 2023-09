Bea, Karl und Riedles haben sich ihren gemeinsamenTraum tatsächlich erfüllt. Die Milch läuft und das Molkerei-Team ist fröhlich und voller Enthusiasmus bei der Arbeit. Besser hätte der Start in der eigenen Molkerei nicht sein können. Doch schnell naht der erste Rückschlag in Form einer unzufriedenen Kundin in Johannas Hofladen: Die am Vortag gekaufte Fallermilch ist schon sauer! Johanna muss den kompletten Vorrat wegschütten und hofft, dass ihr Hofladen jetzt, da er in neuem Glanz erstrahlt, nicht direkt vor der nächsten großen Krise steht! Unterdessen kommt in der Molkerei schnell ans Licht, wo’s nicht rund läuft…

Nach einem erholsamen Urlaub wird Eva schnell wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt. Die Tierarztpraxis im Leibgedinghaus hat sicherlich viele Vorteile, aber mindestens genauso viele Nachteile. Das heimische Telefon steht nicht still und das provisorische Wartezimmer im Flur ist auch höchstens suboptimal. Unerwartet optimal hingegen läuft’s plötzlich zwischen Andreas und seiner Schwiegermutter. Eva kann nur hoffen, dass das auch eine Weile anhält.

Tu trauert um Oanh. Er versucht zwar, seine Arbeit im Löwen genauso zu machen, wie vor dem Unglück und sich nichts anmerken zu lassen, verständlicherweise gelingt ihm das jedoch nicht. Als Josef Zimmermann sich äußerst unsensibel über die kleine Gedenkstätte äußert, die Tu für Oanh gestaltet hat, muss Eva eingreifen. Und dabei nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Vielleicht ist es an der Zeit, dass der alte Zimmermann sich eine andere Stammkneipe sucht.