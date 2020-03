per Mail teilen

Lioba hat mitbekommen, dass Jenny nur noch über ihren Büchern hängt und vor allem Sebastian unter ihrer schlechten Laune zu leiden hat. Vielleicht tut sie das eher für ihr Baschtile, als für Jenny - jedenfalls hat die Kräuterfrau einen Trick, mit dem sie das Mädle wieder auf andere Gedanken bringt. Ob die will oder nicht. Lioba lockt Jenny in den Wald und bringt sie schnell an den Rand eines Nervenzusammenbruchs.

Der Feuerwehrkommandant Uli Zimmermann hat im Rathaus Redebedarf angemeldet. Bernhard wird das Gespräch mit ihm allerdings nicht allein führen und nimmt Herrn Weiss mit ins Boot. Nicht nur, weil der nachweislich ein De-Eskalations-Talent ist, sondern weil er in diesem Fall Themen ansprechen kann, bei denen der Bürgermeister befangen wäre. Doch auch Uli Zimmermann bringt Verstärkung mit.

Angela, Tayos Mutter kündigt Bea telefonisch ihren Besuch auf dem Fallerhof an. Sie möchte unbedingt ihren Sohn besuchen. Leider wird die Verbindung unterbrochen, bevor Bea Einzelheiten erfahren kann. Die Familie hat Angst, dass Angela Tayo wieder mitnehmen möchte und sieht dem Besuch ängstlich entgegen. Auch deshalb, weil sich Angela damit einer großen Gefahr aussetzt.