Offene Tür

Bea und Johanna veranstalten einen Tag der offenen Tür des Hofladens. Johanna spielt tatsächlich mit und ist sogar damit einverstanden, dass Bea zusammen mit Josef Zimmermann eine Schnapsverkostung anbietet. Aber es gibt eine Bedingung: Hermann darf auf keinen Fall etwas davon erfahren!

Die Zukunft der Praxis ist ungewiss und Monique überlegt, die Praxisgemeinschaft zu verlassen. Obwohl sie und Kati unterschiedlicher nicht sein könnten, sind sie trotz allem mittlerweile ein eingespieltes Team. Als Monique jedoch mitbekommt, dass Kati ihre Praxisräume bereits anderen Therapeuten anbietet, ist ihre Enttäuschung groß.

Toni hat manchmal ganz gute Antennen. Und so ist es ihm nicht entgangen, dass Constantin wohl Interesse an seiner Chefin hat. So wie es aussieht, ists umgekehrt nicht anders…