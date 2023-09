Offen für alles

per Mail teilen

Schon bei seinem ersten Besuch in der Säge war Constantin beeindruckt. Von Sophie und von ihren Skulpturen. Auf ein ganz bestimmtes ihrer Kunstwerke hat er es spontan abgesehen – Geld spielt bei ihm bekanntlich keine Rolle. Und was Constantin Klumpp will, das bekommt er für gewöhnlich auch. Klumpp hat dabei allerdings nicht nur Sophies Skulpturen im Auge.

Andreas hat den Deal um die Tierarztpraxis mit Karl tatsächlich beim Kartenspiel besiegelt und somit steht dem Umzug ins Leibgedinghaus nichts mehr im Weg. Familie Grub steckt noch mitten in den Vorbereitungen zur Eröffnung, als nicht nur die ersten Geschenke, sondern auch die ersten Patienten bereits eintreffen. Eva kommt in die Bredouille.

Möglicherweise geht Bea mit ihrer Geschäftstüchtigkeit allmählich zu weit: Sie plant eine Schnapsverkostung auf dem Fallerhof, denn das gute Tröpfchen, welches sie und Zimmermann zusammen brennen, muss unter die Leute! Als Zimmermann davon hört, rastet er aus! Nie im Leben wird er wieder einen Fuß auf den Fallerhof setzen. Doch wer Bea kennt, der weiß, dass sie so schnell nicht aufgibt. Ihr Schnaps muss „in die Welt“ und dafür ist ihr kein Preis zu hoch!