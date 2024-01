Folge 674: Rache ist süß

per Mail teilen

Von "ihren Stammtischlern" ist Eva ja schon einiges gewohnt! Dass sie aber bei Ulis Wette mitmachen und ihr so in den Rücken fallen, damit hätte sie nicht gerechnet! Schwer enttäuscht beschließt sie, den Löwen vorerst zu schließen. Doch dann hat Eva einen viel besseren Plan und geht in die Offensive, denn: Rache ist süß!

Nachdem Bernhard die Erziehung seines Sohnes in der letzten Zeit eher Karl überlassen hat, mischt er sich nun massiver ein, als es Albert lieb ist. Der fühlt sich kontrolliert und hat eigentlich ganz andere Dinge im Kopf als Nachhilfe und Hausaufgaben. Unbewusst bringt Bea Albert auf eine Idee, wie er der lästigen Lernerei kurzfristig doch noch entkommen kann.

Kati hat Duffners Unfall noch nicht überwunden. Noch immer fühlt sie sich mitverantwortlich für dessen Tod. Hilfesuchend wendet sie sich an ihren Onkel Heinz, der versucht, sie zu beruhigen.