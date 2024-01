Folge 675: Schieflage

per Mail teilen

Bea hat die Hoffnung auf einen schön gewachsenen Weihnachtsbaum noch nicht aufgegeben. Deshalb ist sie froh, dass in diesem Jahr Jenny und Karl in den Wald gehen, um das Prachtstück auszusuchen. Als die beiden sich jedoch nicht gleich einigen können, lüftet Karl gegenüber seiner Tochter das Geheimnis, warum der Weihnachtsbaum der Fallers auch in diesem Jahr ein krummer sein wird.

Obwohl Frau Heilert alles dafür tut, kann von weihnachtlicher Stimmung im Bürgermeisterbüro nicht die Rede sein. Für Bernhard und seinen Ratsschreiber scheint es unmöglich, gemeinsam auf einen grünen Zweig zu kommen. Doch so schnell gibt Frau Heilert nicht auf und greift noch tiefer in die Trickkiste.

Während es im Gesindehaus so aussieht, als müsse Franz das Weihnachtsfest ganz alleine feiern, erscheint gegenüber unerwarteter Besuch. Marc und Tony Marshall, die in der Nähe ein Neujahrskonzert geben, nutzen die Gelegenheit, auf dem Fallerhof vorbeizuschauen. Doch wie sich herausstellt, haben die beiden für ihren Besuch einen ganz besonderen Grund.