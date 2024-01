Folge 673: Patt

per Mail teilen

Mittlerweile ist man sich bei den Fallers sicher, dass es nur Zimmermann gewesen sein kann, der die Fallen in Karls Wald gelegt hat. Nur beweisen kann man ihm bisher nichts. Zimmermann selbst beteuert natürlich seine Unschuld. Dass er nachts im Wald unterwegs ist, schiebt er auf seine Schlaflosigkeit. Doch mit dieser Ausrede lässt sich Karl nicht abspeisen und stellt seine eigenen Nachforschungen an.

Sophie staunt nicht schlecht, als sie mitbekommt, wie gestylt Eva in aller Herrgottsfrühe zum Großmarkt will. Sie ist sich sicher, dass da ein Mann dahintersteckt. Was sie nicht ahnt ist, dass es ausgerechnet Uli Zimmermann ist.

Albert hat wieder einmal eine Mathearbeit verhauen. Da er in anderen Fächern auch nicht die besten Leistungen bringt, ist seine Versetzung in diesem Jahr gefährdet. Albert nimmt das Ganze allerdings nicht sehr ernst. In einer als Scherz gemeinten Aktion präsentiert er Bernhard seine Mathenote und hat keine Ahnung, wie schnell ihm das Lachen vergehen wird.