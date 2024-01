Folge 662: Der neue Gehilfe

per Mail teilen

Heinz ist zwar zurück aus dem Kloster, aber so richtig angekommen ist er in seinem Zuhause noch nicht. Während er seinem Bruder Franz mit ungewohnter Gelassenheit begegnen kann, fällt er ausgerechnet bei seiner Tochter wieder in die alten Verhaltensmuster zurück.

Noch immer werkelt Toni im Sägewerk alleine vor sich hin. Ludwig fehlt an allen Ecken und Enden. Und Karl hat einfach zu viel um die Ohren, als dass er Toni ständig in der Säge helfen könnte. Kurzerhand stellt er Niki ein, der zunächst einmal zur Probe mit Toni zusammenarbeiten soll. Und auf dessen Reaktion ist Karl jetzt schon gespannt!

Johanna ist schon voller Vorfreude auf den Urlaub mit ihrem Brummel. Da Hermann ihr die Planung überlassen hat, hat Johanna sich für den Lago Maggiore als Reiseziel entschieden. Doch egal, wann sie mit Hermann über die Reise sprechen will, er ist zu beschäftigt. Zwischenzeitlich hat er nämlich sein "Museums-Büro" im fallerschen Wohnzimmer eingerichtet und scheint in Arbeit zu ersticken.