Folge 663: Es geht auch anders!

Bea ist gereizt und lässt ihre schlechte Laune wieder einmal an Karl aus. Auch Jenny ist aufgefallen, wie schnell ihre Mutter in der letzten Zeit aus der Haut fährt. Um sie ein wenig zu entlasten bietet sie ihr mehr Hilfe bei der Hausarbeit an, doch Bea wiegelt ab. Dann meldet sich ihr Piepser. Völlig kopflos verlässt sie das Haus und ahnt nicht, dass dieser Einsatz ein ganz spezieller für sie sein wird.

Johanna ist noch immer sauer auf Hermann, weil er die gemeinsame Reise wieder einmal verschoben hat. Und alles nur wegen seiner "Museumsgschicht". Nicht nur, dass Hermann sich seit Wochen schon im Wohnzimmer breit gemacht hat, jetzt findet Johanna die künftigen Ausstellungsstücke auch noch in ihrem Kleiderschrank und unterm Bett. Und allmählich platzt der sonst so geduldigen Johanna der Kragen.

Sophie ist mit Andreas von der Klettertour zurück und wird von heftigem Muskelkater geplagt. Eva würde diesen Muskelkater liebend gerne in Kauf nehmen, wenn ihr Leben dafür ein wenig abwechslungsreicher wäre. Doch Sophie kann das nicht wirklich nachvollziehen. Schon beim bloßen Gedanken daran, dass Andreas die nächsten Wochenenden bereits durchgeplant hat, fühlt sie sich gestresst.