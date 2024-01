Folge 661: Rückkehr

per Mail teilen

Matthias und Franz staunen nicht schlecht, als plötzlich Heinz wieder in der Tür steht. Offensichtlich hat er seine Auszeit im Kloster beendet. Franz scheint sich wirklich zu freuen, seinen Bruder wiederzusehen. Trotzdem kann er sich die für ihn so typischen Sticheleien natürlich nicht verkneifen. Irritiert muss Franz feststellen, dass diese an Heinz scheinbar wirkungslos abprallen.

Kati sieht, wie Monique noch immer unter der Trennung von Matthias zu leiden scheint. Sie rät ihr, mit Matthias zu sprechen. Kati ist fest davon überzeugt, dass die Beziehung zu Matthias noch eine Chance verdient hat. Monique befolgt Katis Rat und besucht Matthias auf dem Reiterhof. Sie nimmt all ihren Mut zusammen und macht ihm ein überraschendes Geständnis.

Bea braucht Abwechslung. Da kommt es ihr gerade recht, dass Rosi sie bittet, ihr beim Tapezieren des Bauwagens zu helfen. Die gemeinsame Arbeit macht den beiden mächtig Spaß und Bea genießt Rosis Leichtigkeit.