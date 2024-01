Folge 660: Atemlos

Es ist endlich soweit! Hermanns Verein ist im Vereinsregister eingetragen. Leider ist die erste Sitzung nach den Sommerferien nur sehr spärlich besucht und noch immer ist man auf der Suche nach kreativen Mitstreitern! An Kreativität mangelt es zumindest Frau Markhardt-Siegel nicht. Denn zur Ideenfindung hat sie kurzerhand ihre Schüler eingespannt.

Kati ist überrascht, als Monique früher als geplant wieder aus Metz zurück ist. Nachdem sie ihren Vater mittlerweile aber in guten Händen weiß, freut sich Monique wieder auf ihre Arbeit in der Praxis. Diese Freude währt allerdings nur kurz, denn Katis nächster Patient ist ausgerechnet Matthias.

Johanna freut sich sehr auf die versprochene Reise mit ihrem Brummel. Als sie endlich die Reiseprospekte in den Händen hält, träumt sie bereits von Italien.

Für Bea steht am Nachmittag die nächste Feuerwehrübung an. Und obwohl sie in den letzten Wochen keine Panikattacke hatte, ist ihr bei dem Gedanken an die Übung schon ein wenig unwohl. Kurz entschlossen sucht sie Rat bei ihrer Freundin Rosi.