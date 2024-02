Folge 389: Narri, Narro VIII

Karl, Albert und Fabian fiebern dem Nasenzug entgegen. Jessica hat sich entschlossen, auch mitzulaufen. Das ist mutig, denn wenn Frauen oder Mädchen im Zug entdeckt werden, werden sie in den Dorfbrunnen geworfen. Deshalb muss die Verkleidung sehr gut sein, denn das Wasser im Brunnen ist eisig kalt! Eva, die Jessica begleitet, nimmt auf Bernhards Rat hin trockene Kleidung und eine Decke mit.

Bea freut sich schon auf die Abendveranstaltung im Löwen. Endlich hatte sie Paula überredet, doch eine Travestieshow im Löwen organisieren zu dürfen. Leider sind die beiden Künstler ausgefallen, die Sylvester im Forellenhof waren, aber ein Kollege der beiden ist schnell eingesprungen.

Als der Travestiekünstler als Frau verkleidet in den Schankraum des Löwen kommt, sind die Männer vom Stammtisch hin und weg. Toni pirscht sich an die unbekannte Schöne heran. Heute, so hat er im Gefühl, wird's was. Als das Rasseweib dann auch noch mit ihm tanzt, ist Toni hin und weg - was für eine Frau! Und er ist sich sicher, die Schöne hat eindeutig angebissen. Ob er merkt, dass er einem Irrtum aufgesessen ist?