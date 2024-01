Folge 388: Kinder, Kinder

per Mail teilen

Karl hat Fabian und Jessica Herz eingeladen, ihn auf dem Hof zu besuchen. Johanna fragt sich, ob es eine gute Idee ist, den Jungen genau jetzt einzuladen. Schließlich hatte er seinen schweren Unfall genau vor einem Jahr. Simone Herz ruft dann auch noch an und erklärt, dass Jessica im Moment ziemlich schwierig ist - sie ist in der Pubertät!

Hannes kommt auf den Fallerhof, und möchte mit Karl die Details für den Bach-na-Zuber besprechen. In diesem Jahr möchte er in einem chinesischen Drachenboot da Bach na fahren. Aber Karl winkt ab. Hannes zögert nicht lange und geht zu Bernhard. Der ist schließlich im vergangenen Jahr auch für Karl eingesprungen. Aber Bernhard hat noch genug vom Abenteuer im Bergwerk und möchte sich nicht schon wieder auf eine Aktion mit Hannes einlassen.

Hermann erlebt eine unliebsame Überraschung. Frau Heilert, die sich vor dem Narrensturm fürchtet, hat sich tatsächlich krank gemeldet. Und hat ausgerechnet Frau Dornmann, genannt Dobermann als Aushilfe angefordert. Herman ist sauer und glaubt kein bisschen daran, dass Frau Heilert krank ist. Nötigenfalls will er sie persönlich zu Hause abholen. Doch in weiser Voraussicht hat Frau Heilert ihre Krankmeldung schon abgegeben. Was wohl passiert, wenn die Narren auf Frau Dornmann treffen?