Folge 387: Der Fischdieb

Franz ärgert sich, dass der Reiher schon wieder am Forellenteich ist. Er versucht, das Tier zu vertreiben. Aber Wolf macht ihm klar, dass der Reiher unter Naturschutz steht, und es kaum möglich ist, ihn dauerhaft von den Fischen fern zu halten. Leo und Ludwig haben natürlich bereits Ideen, wie man den Reiher los werden könnte, aber ob die wirklich Erfolg bringen?

Der Stammtisch im Löwen ist verwaist. Paula kann die leeren Stühle nicht so herumstehen sehen und trägt sie weg. Aber Bea meint, dass man in einer solchen Lage aktiv werden muss. Sie schlägt Paula vor, Kampfpreise zu machen. So wie früher auf dem Rummel: zwei Fahrten zum Preis von einer.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass viel mehr Fische im Teich fehlen, als von einem einzigen Reiher gefressen werden können. Also muss ein Fischdieb nachts seine Beutezüge machen! Also legen sich Franz und Ludwig abwechselnd auf die Lauer, um den Dieb zu stellen. Als Ludwig den Dieb erwischt, kann er es nicht glauben - es ist jemand, den er kennt!