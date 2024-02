Folge 390: Betriebsausflug

per Mail teilen

Hermann sitzt missmutig zu Hause. Johanna möchte wissen, ob er denn nicht zum Stammtisch möchte? Aber Hermann meint, dass der Stammtisch eben nicht mehr das ist, was er mal war. Johanna entgegnet ihm, Karl hätte heute auch schon so etwas gesagt. Aber Hermann meint, wer in der Fremde heiratet, sollte nun nicht plötzlich auf Traditionen pochen.

Mechthild kommt von einer Orchesterreise aus Brüssel zurück. Sie hofft inständig, dass sich Heinz endlich bei ihr gemeldet hat. Doch ihr Anrufbeantworter ist kaputt. Verzweifelt fährt sie auf den Hof - vielleicht hat sich Heinz ja dort gemeldet? Aber auch dort gibt es keine Neuigkeiten. Johanna fürchtet immer mehr, dass Heinz etwas passiert sein könnte. Sie versucht, Heinz in der Station anzurufen, aber es nimmt keiner ab. Also setzt sie sich hin und schreibt Heinz einen Brief.

Bea geht in den Forellenhof, um mit Stefanie zu sprechen. Sie findet, dass die Situation mit dem geteilten Stammtisch dringend geändert werden sollte. Erstaunlicherweise rennt sie bei Stefanie offene Türen ein. Denn die Lebens- und Geschäftspartnerin von Franz ist der Meinung, dass der Forellenhof nicht der passende Ort für einen solch rustikalen Stammtisch ist. Doch wie können sie die Männer dazu bewegen, in den Löwen zurückzukehren? Natürlich mit weiblicher Tücke!