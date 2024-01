Folge 341: Unverhofft

Kati stichelt bei Karl, dass sein Stall wirklich alt und unmodern ist. Karl, der schon lange von einem zeitgemäßen Boxenlaufstall träumt, erklärt ihr, dass dies im Moment zu teuer ist. Kati geht an Karls Computer und füllt über das Internet einen Lottoschein aus. Karl frotzelt, schließlich hat ein Faller noch nie etwas gewonnen oder geschenkt bekommen. Doch schließlich gibt er Kati einen Tipp.

Inzwischen sind Eva und Nico in Katis Wohnung eingetroffen, wo sie eigentlich zum Abendessen eingeladen waren. Kati hat diesen Termin völlig vergessen, macht sich aber sofort auf den Weg. Wo aber so schnell noch etwas zum Essen herbekommen? Sie findet in Johannas Kühlschrank noch einen Kartoffelsalat und packt den ein. Was bei Eva und Nico sehr gut ankommt, sorgt für Verdruss auf dem Hof. Schließlich hatten sich schon alle auf den Kartoffelsalat gefreut, sogar Bernhard und Albert sind zum Essen herübergekommen.

Karl ist besonders sauer auf seine Schwester, schließlich wurde er von Hermann zu Unrecht verdächtigt. Als er das nächste Mal auf Kati trifft, macht er ihr klar, dass sie sich überall nur bedient. Kati ist sauer und verschwindet. Johanna kann Karl nicht verstehen. Er soll doch etwas mehr Verständnis für seine Schwester haben. Auch Hermann sagt zu Karl, dass er sich bei Kati entschuldigen soll!