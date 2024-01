Folge 342: Pech im Glück

Am Tag nach dem Lottogewinn macht Karl Pläne wegen des Stallumbaus. Aber Bea möchte lieber an Urlaub denken. Jetzt, wo Karl doch Lottomillionär ist! Aber Karl will weiter Bauer bleiben und mit dem vielen Geld ein eigenes Haus für sich und Bea bauen! Auch Kati gibt im Geist schon das Geld aus. Doch am Sonntag haben die Geschäfte geschlossen, so dass sie sich noch einen Tag gedulden muss. Am meisten freut sich Kati natürlich darüber, dass sie nun auf einen Schlag alle Schulden los ist!

Bea sucht im Internet nach den schönsten Urlaubszielen. Schnell wird sie sich einig mit Karl - es soll nach Mauritius gehen! Am Nachmittag will Kati zum Kaffee vorbeikommen, dann sollen die anderen Familienmitglieder erfahren, welcher Geldregen auf die beiden Geschwister hernieder prasseln wird. Zunächst freuen sich auch alle mit den beiden Glückspilzen. Doch am Abend kommen Hermann Bedenken. Was, wenn die Gemeinde erfährt, dass in der Familie des Bürgermeisters Millionen gewonnen wurden? Was der Leiterin des Altenheims erzählen, wenn wieder ein paar Tausender fehlen? Was mit den Vereinen, der Feuerwehr?

Doch der Montag Morgen bringt für Karl und Kati eine herbe Enttäuschung. Sie waren nicht die einzigen mit dem richtigen Riecher für die Gewinnzahlen. Dementsprechend gering fällt der Einzelgewinn aus. Karl möchte sogar die bereits gebuchte Reise stornieren, aber Bea setzt sich durch. Schließlich ist Karl nicht leer ausgegangen und eine Reise würde ihnen gut tun! Als am Stammtisch gemutmaßt wird, wer im Ort denn gewonnen hat, erweckt Bea mit ihren Reiseplänen Verdacht. Hermann springt schnell ein - mit einer Notlüge.